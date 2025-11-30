Смел ход на Слот, остави Салах на прейката

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот остави Мохамед Салах на пейката за мача срещу Уест Хем, предава gong.bg. Формата на Салах в последните месеци е доста дискусионна, като редица специалисти призоваваха за изваждането на египетския национал от стартовия състав на тима от „Анфийлд“.
„Имаме и други играчи на пейката, освен Мо, но разбирам защо питате за това. Изиграхме четири мача за 10 дни, имам много добри играчи, както знаете, така че за днес избрах различен състав. Понякога Алекс Исак е бил на пейката, а понякога Флориан Виртц. Винаги се обръща внимание кой е на пейката, което мога да разбера, но също така става въпрос за играчите, които започват, а това е единайсеторката, която избрах днес“, сподели Слот преди мача.
Слот направи четири промени в отбора си от сряда вечер, когато тимът загуби катастрофално с 1:4 от ПСВ в Шампионска лига. Флориан Витрц се завърна след кратко отсъствие поради контузия, а Джо Гомес започна като десен бек.
