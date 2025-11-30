Новини
Смел ход на Слот, остави Салах на прейката

30 Ноември, 2025 18:02 608 3

  • слот-
  • салах-
  • ливърпул-
  • уест хем

Формата на нападателя в последните месеци е доста дискусионна

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот остави Мохамед Салах на пейката за мача срещу Уест Хем, предава gong.bg. Формата на Салах в последните месеци е доста дискусионна, като редица специалисти призоваваха за изваждането на египетския национал от стартовия състав на тима от „Анфийлд“.

„Имаме и други играчи на пейката, освен Мо, но разбирам защо питате за това. Изиграхме четири мача за 10 дни, имам много добри играчи, както знаете, така че за днес избрах различен състав. Понякога Алекс Исак е бил на пейката, а понякога Флориан Виртц. Винаги се обръща внимание кой е на пейката, което мога да разбера, но също така става въпрос за играчите, които започват, а това е единайсеторката, която избрах днес“, сподели Слот преди мача.

Слот направи четири промени в отбора си от сряда вечер, когато тимът загуби катастрофално с 1:4 от ПСВ в Шампионска лига. Флориан Витрц се завърна след кратко отсъствие поради контузия, а Джо Гомес започна като десен бек.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даскал Фратю

    1 0 Отговор
    Ало,сайта?...какво е "Прейка"?🤔🤣👊

    Коментиран от #2

    18:28 30.11.2025

  • 2 Буха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даскал Фратю":

    Мъжка мисирка

    18:52 30.11.2025

  • 3 Бихте ли дали инфо...?!

    1 0 Отговор
    Какво е това...-,,прейка"...нещо може би за...предене...?!?!

    19:09 30.11.2025

