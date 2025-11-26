Полицията предотврати голям бой между фенове на Левски и ЦСКА (ВИДЕО)

Полицията в Монтана е предотвратила голям бой между фенове на Левски и ЦСКА непосредствено преди гостуването на “сините” в града преди два дни. Това стана ясно от публикация в сайта hooligans.cz, която е придружена и от видео.

В новината се цитират гледните точки на запалянковците от противоположните страни:

Гледната точка на “сините” фенове: “Левски играе в Монтана, а ние сме с 15 коли. Една от най-големите групи на ЦСКА е от Монтана. Отиваме в техния клуб, те са с полиция пред клуба. Спираме колите и ги атакуваме, те се крият в клуба и зад ченгетата. Полицията прекъсва по-голям контакт.”

Гледната точка на “червените” фенове: Знаехме, че има голям шанс врагът да дойде, така че бяхме подготвени за това. Полицията идва всеки път, когато има много хора около фен клуба. Около 30 минути преди мача ни сигнализираха, че има около 15 коли отвън със софийска и плевенска регистрация. Някои от нас излязоха да проверят и докато се върнахме за „нещата“, ченгетата ни натикаха в клуба и задържаха вратата. Беше видно, че се опитваме да излезем и това се вижда от камерите. Резултатът беше следният: хвърлена бомба счупи един прозорец на фен клуба и две от колите им бяха повредени. Всичко това е от тяхната „ударна група“ (организирана престъпна група).”

