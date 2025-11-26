Новини
Спорт »
Бг футбол »
Защитник се завръща за ЦСКА след наказание

26 Ноември, 2025 10:29 557 0

  • дейвид пастор-
  • цска-
  • футбол

Мачът от 17-ия кръг на Първа лига е в събота от 17:30 часа

Защитник се завръща за ЦСКА след наказание - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Десният защитник на ЦСКА Дейвид Пастор се очаква да се завърне сред титулярите за предстоящото гостуване на Спартак (Варна). Мачът от 17-ия кръг на Първа лига е в събота от 17:30 часа.

25-годишният Пастор пропусна победата с 2:1 срещу Ботев (Пловдив) заради наказание. Припомняме, че бразилецът беше изгонен в края на вечното дерби с Левски (1:0) след грубо влизане в краката на младия нападател на "сините" Борислав Рупанов.

В негово отсъствие отдясно на отбраната срещу Ботев (Пд) започна Иван Турицов, който носеше и капитанската лента.

Христо Янев планира да направи промени отдясно, но не е ясно дали Пастор ще играе в защита или отново ще бъде изпробван експериментът с бразилеца като крило и Турицов като бек.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
