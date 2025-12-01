Излязоха подробности около състоянието на Любо Пенев

Известният български футболист и треньор Любослав Пенев преминава през едно от най-трудните изпитания в живота си.

57-годишният спортист е приет по спешност в германска болница, след като лекарите са открили рак на бъбрека.

Това не е първият път, когато Пенев се изправя срещу коварна диагноза. В средата на 90-те години той преживя битка с рака на тестиса, която го лиши от участие на историческото Световно първенство в САЩ през 1994 година.

Тогава, с невероятна воля и подкрепа от близките си, Любо успя да се завърне на терена. Днес обаче ситуацията е още по-сложна. Близки до Пенев разкриват, че той е силно изтощен и е загубил значително тегло, което затруднява лекарския екип при вземането на решение за най-подходящото лечение.

Медиците са предпазливи в прогнозите си, тъй като заболяването е в напреднал стадий.

В този труден момент до него неотлъчно са съпругата му Кристина и двамата му синове, които му дават сили да продължи борбата.

Вълна от съпричастност и подкрепа заля социалните мрежи, като футболни фенове, бивши съотборници и спортни деятели изразиха своята вяра, че Пенев ще намери сили да преодолее и това изпитание. Цяла футболна България стиска палци за легендата, която винаги е била символ на борбеност и непримирим дух.