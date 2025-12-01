Новини
Спорт »
Бг футбол »
Излязоха подробности около състоянието на Любо Пенев

Излязоха подробности около състоянието на Любо Пенев

1 Декември, 2025 16:18 2 168 10

  • футболист -
  • треньор -
  • любослав пенев -
  • изпитания -
  • спортист-
  • по спешност-
  • болница-
  • състояние-
  • цска

Легендата е в Германия

Излязоха подробности около състоянието на Любо Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известният български футболист и треньор Любослав Пенев преминава през едно от най-трудните изпитания в живота си.

57-годишният спортист е приет по спешност в германска болница, след като лекарите са открили рак на бъбрека.

Това не е първият път, когато Пенев се изправя срещу коварна диагноза. В средата на 90-те години той преживя битка с рака на тестиса, която го лиши от участие на историческото Световно първенство в САЩ през 1994 година.

Тогава, с невероятна воля и подкрепа от близките си, Любо успя да се завърне на терена. Днес обаче ситуацията е още по-сложна. Близки до Пенев разкриват, че той е силно изтощен и е загубил значително тегло, което затруднява лекарския екип при вземането на решение за най-подходящото лечение.

Медиците са предпазливи в прогнозите си, тъй като заболяването е в напреднал стадий.

В този труден момент до него неотлъчно са съпругата му Кристина и двамата му синове, които му дават сили да продължи борбата.

Вълна от съпричастност и подкрепа заля социалните мрежи, като футболни фенове, бивши съотборници и спортни деятели изразиха своята вяра, че Пенев ще намери сили да преодолее и това изпитание. Цяла футболна България стиска палци за легендата, която винаги е била символ на борбеност и непримирим дух.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    8 14 Отговор
    Честно , дреме ми за ЧИЧОВОТО колкото на него му дреме за нас !!! Наглец ...

    Коментиран от #4

    16:21 01.12.2025

  • 3 Тервел

    6 1 Отговор
    Май си.отива

    Коментиран от #5, #6

    16:21 01.12.2025

  • 4 Хм, това

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    твоето не "Сила" а, жалка слабост.

    16:26 01.12.2025

  • 5 французин

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тервел":

    докопа ли те рак дните са ти преброени,няма професори и милиардери

    16:30 01.12.2025

  • 6 Крум

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тервел":

    Амиии...махат му болният бъбрек и ще кара с един,дорде си намери резервен да му трансплантират...
    Вярно е...кинти струва ,ама той не кара и не духа само супа...
    Чичо му само чевермета върти...

    Коментиран от #10

    16:33 01.12.2025

  • 7 Бялджип

    11 1 Отговор
    Този човек ни даде много радостни емоции преди 30 и повече години. Следва да помним, че благодарение на негов гениален пас към Костадинов, последния вкара гол с който ни достави "Американското лято". При други случаи пак с негово участие сме изпитвали гордост, че сме българи. Ние нищо не сме му дали, а той ни е дал. Нека сега поне да му пожелаем онова, което е най-важно за него и близките му. Ако имаме съвест, ако можем да се погледнем спокойно в огледалото.

    Коментиран от #8

    16:41 01.12.2025

  • 8 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    "Гениален" в контекста на ритане на топка не звучи на място ...физика , тренировки , бързина техника и най вече търчане , това е !!! Обаче "гениалност " ...???!!!??? Беше просто един шут , случайност , даже Кауфланда го каза .."Футбола е късмет и случайност "

    16:46 01.12.2025

  • 9 така ли

    2 1 Отговор
    Ами едномъдов остава безмъди.....

    16:49 01.12.2025

  • 10 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Крум":

    Проблема е, че ако има разсейки(а със сигурност има и то навсякъде) то вече е загубена кауза изобщо оцеляването....

    16:53 01.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ