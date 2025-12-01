Излязоха подробности около състоянието на Любо Пенев

Известният български футболист и треньор Любослав Пенев преминава през едно от най-трудните изпитания в живота си.
57-годишният спортист е приет по спешност в германска болница, след като лекарите са открили рак на бъбрека.
Това не е първият път, когато Пенев се изправя срещу коварна диагноза. В средата на 90-те години той преживя битка с рака на тестиса, която го лиши от участие на историческото Световно първенство в САЩ през 1994 година.
Тогава, с невероятна воля и подкрепа от близките си, Любо успя да се завърне на терена. Днес обаче ситуацията е още по-сложна. Близки до Пенев разкриват, че той е силно изтощен и е загубил значително тегло, което затруднява лекарския екип при вземането на решение за най-подходящото лечение.
Медиците са предпазливи в прогнозите си, тъй като заболяването е в напреднал стадий.
В този труден момент до него неотлъчно са съпругата му Кристина и двамата му синове, които му дават сили да продължи борбата.
Вълна от съпричастност и подкрепа заля социалните мрежи, като футболни фенове, бивши съотборници и спортни деятели изразиха своята вяра, че Пенев ще намери сили да преодолее и това изпитание. Цяла футболна България стиска палци за легендата, която винаги е била символ на борбеност и непримирим дух.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сила
Коментиран от #4
16:21 01.12.2025
3 Тервел
Коментиран от #5, #6
16:21 01.12.2025
4 Хм, това
До коментар #2 от "Сила":твоето не "Сила" а, жалка слабост.
16:26 01.12.2025
5 французин
До коментар #3 от "Тервел":докопа ли те рак дните са ти преброени,няма професори и милиардери
16:30 01.12.2025
6 Крум
До коментар #3 от "Тервел":Амиии...махат му болният бъбрек и ще кара с един,дорде си намери резервен да му трансплантират...
Вярно е...кинти струва ,ама той не кара и не духа само супа...
Чичо му само чевермета върти...
Коментиран от #10
16:33 01.12.2025
7 Бялджип
Коментиран от #8
16:41 01.12.2025
8 Сила
До коментар #7 от "Бялджип":"Гениален" в контекста на ритане на топка не звучи на място ...физика , тренировки , бързина техника и най вече търчане , това е !!! Обаче "гениалност " ...???!!!??? Беше просто един шут , случайност , даже Кауфланда го каза .."Футбола е късмет и случайност "
16:46 01.12.2025
9 така ли
16:49 01.12.2025
10 Мунчо
До коментар #6 от "Крум":Проблема е, че ако има разсейки(а със сигурност има и то навсякъде) то вече е загубена кауза изобщо оцеляването....
16:53 01.12.2025