Карлос Насар остава верен на България: Подписа нов договор с федерацията по вдигане на тежести

Олимпийският и световен шампион Карлос Насар официално преподписа договора си с Българската федерация по вдигане на тежести, с което категорично заяви, че ще продължи да защитава националния трибагреник на международната сцена.

На специална пресконференция младият шампион разкри подробности около решението си, като подчерта, че не подписът под договора е бил препъникамъкът, а осигуряването на необходимите условия за качествена подготовка.

„Новината е факт, но не благодарение на настоящия президент на федерацията. Истинският въпрос беше как ще се гарантира моето развитие като спортист“, сподели Насар.

Той също така обяви, че на 15 декември предстои важно общо събрание, на което ще се избират нови кандидати за президентския пост във федерацията.

„Аз лично заставам зад кандидатурата на Асен Златев. Вече държа договора в ръцете си, а интересът към мен от други държави е огромен – всички чакат моето решение дали ще продължа да се състезавам за България“, допълни той.

Въпреки изкушаващите предложения от чужбина, Карлос Насар е решил да замрази всички преговори и да остане лоялен към родината си. Той не пропусна да отдаде почит на своя покоен треньор, който го е убедил да остане в България, както и на неговия син, който продължава да развива клуба и да създава нови таланти – само през тази година възпитаниците му са спечелили впечатляващите 65 медала.

Поредното признание за изключителните успехи на Насар дойде в понеделник, когато той бе избран за девети път за „Спортист на месеца“ от Пресклуб „България“.

Личният му наставник Павел Христов също бе отличен, като получи приза „Треньор на месеца“. С този решителен ход Карлос Насар не само затвърждава позицията си на водеща фигура в българския спорт, но и вдъхва надежда на всички млади таланти, че бъдещето на вдигането на тежести у нас е в сигурни ръце.