Скандал с дипломата на Георги Иванов: Прокуратурата разследва президента на БФС

1 Декември, 2025 17:46

Новината разпространи адвокат Георги Градев

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура е стартирала разследване по подозрение за използване на фалшив официален документ – дипломата за средно образование на Георги Иванов, който в момента оглавява Българския футболен съюз (БФС).

Новината бе разпространена от адвокат Георги Градев чрез публикация в социалните мрежи. Според думите на юриста, той е отправил официално искане до Изпълнителния комитет на БФС да освободи временно Георги Иванов от президентския пост, докато тече досъдебното производство.

Градев подчерта, че подобна мярка е необходима за запазване на прозрачността и доверието в институцията.

ЕТО ОФИЦИАЛНАТА ПОЗИЦИЯ НА ГЕОРГИ ГРАДЕВ:

"Уважаеми приятели, колеги и членове на българската футболна общност,

Информирам ви, че на 27.11.2025 г. изпратих официално писмо до Изпълнителния комитет на БФС, с което настоявам за временно отстраняване на Георги Иванов – Гонзо от заеманата от него длъжност до приключване на образуваното от Софийска районна прокуратура досъдебно производство.

Причината за искането е наличието на публично известни данни и изявления на самия г-н Иванов и трети лица, които поставят под съмнение автентичността на дипломата му за средно образование и нейната роля в професионалния му път.

Това искане има единствено институционална цел – да се защити репутацията и стабилността на БФС като сдружение в обществена полза и член на международната футболна общност.

Подобна практика съществува в редица футболни федерации в Европа (вкл. Испания), където президентите се отстраняват временно при разследване, за да се гарантира прозрачност и доверие.

По-долу публикувам пълния текст на писмото, изпратено до БФС.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО ДО БФС

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ (БФС)

27 ноември 2025 г.

гр. София

ОТНОСНО: Искане за временно отстраняване на г-н Георги Иванов от заеманата длъжност поради образувано досъдебно производство

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ,

Обръщам се към Вас с настояване за временно отстраняване на г-н Георги Иванов от заеманата от него длъжност в БФС до приключване на досъдебното производство, образувано от Софийска районна прокуратура.

След подаден от мен сигнал, на 10.11.2025 г. Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство за ползване на предполагаем неистински официален документ – дипломата на г-н Георги Иванов за средно образование.

За предполагаемата диплома на г-н Иванов обществено известно е следното:

• В периода 1992–1994 г. г-н Иванов е активен професионален състезател в Пловдив. Въпреки това в медиите се тиражира, че е получил диплома, издадена от 22-ро СОУ в София през 1994 г.

• На 28.11.2001 г. г-н Иванов заявява в "Шоуто на Слави“, че е завършил само 8-и клас.

• През м. март 2024 г. г-н Тодор Батков, адвокат и бивш собственик на ПФК "Левски", публично заявява по отношение на г-н Иванов: "той дойде от Пловдив с осми клас".

Г-н Иванов пристига от Пловдив в ПФК "Левски" едва през 1997 г.

Считам, че оставането на лице, за чиято диплома за средно образование прокуратурата е образувала досъдебното производство, начело на сдружение за обществена полза и с международно признание, е несъвместимо с необходимия стандарт на институционална почтеност, който БФС следва да поддържа. Подобни обстоятелства имат негативно отражение върху общественото доверие и върху имиджа на организацията. В редица европейски футболни федерации е утвърдена практика президентът да бъде временно отстранен за срока на разследването (включително в Испания).

Настоящото искане не цели да предреши фактите по висящото разследване. Временното отстраняване представлява предпазна мярка с цел защита на репутацията и стабилността в управлението на БФС до окончателното изясняване на обстоятелствата от компетентните органи. То е в съответствие със стандартите на ФИФА и УЕФА относно етичното управление и с духа на Устава на БФС.

Моля, разгледайте това искане своевременно и упражнете предвидените Ви правомощия с оглед авторитета и интереса на българския футбол.

Подобно искане ще бъде отправено и до ФИФА и УЕФА, където г-н Иванов заема длъжност в комисии.

С уважение,

Георги Градев"


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 17 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дипломи

    21 0 Отговор
    на кило , списъкът е дълъг !

    17:48 01.12.2025

  • 2 Хайде сега

    14 0 Отговор
    В Тъпа н@ рист@ н всички "дипломи" са фалшиви и не струват 5 ст. Дори и дипломите на разследвашите.

    17:51 01.12.2025

  • 3 Давят се за пари

    10 0 Отговор
    Спортът в България на ниво "федерации" стана много мръсно място и за да се изчисти, това ниво трябва да изчезне. Въвежда се критерий клуб, постижение, база и така се разпределят парите.

    17:55 01.12.2025

  • 4 Весело

    10 3 Отговор
    Дипломата му за 8-ми клас ли е фалшива?

    Бил Гейтс и Стив Джобс също не са завършили университет.

    Любопитно ми е, дали и на Стевка Костадинова дипломите и не са фалшиви? Ами на Екатерина Дафовска, Станка Златева, Кубрат Пулев, Гриша Ганчев ...

    Коментиран от #9

    17:58 01.12.2025

  • 5 боби пианото уайно

    8 0 Отговор
    само вишисти сме у футбула

    17:58 01.12.2025

  • 6 На гонзо

    6 0 Отговор
    му личи отвсякъде ,че е малограмотен! А лицето крадев ,пуснал сигнала си е моше отвсякъде!

    18:00 01.12.2025

  • 7 Весело

    8 0 Отговор
    А на Иван Гешев дипломата кога ще проверят?

    18:00 01.12.2025

  • 8 БеГемот

    6 0 Отговор
    Хихихи.....той човека май с вишу бе....ти си самоооо с осми клаааассссс... хахаха....

    18:03 01.12.2025

  • 9 Явно

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Весело":

    не правиш разлика между университет (ако знаеш какво е) и 8 клас. А Сте-В-ка какво има?

    18:06 01.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Весело

    4 0 Отговор
    Султан Дебелян, на Стефка Костадинова дипломите кога ще анулира?

    18:08 01.12.2025

