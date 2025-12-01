Стартира дарителска кампания за лечението на Любослав Пенев

Вълна от съпричастност и солидарност заля спортната общественост у нас, след като стана ясно, че един от най-емблематичните български футболисти – Любослав Пенев, се нуждае от спешна медицинска помощ. Съпругата на легендарния нападател, Кристина Мицева, обяви началото на благотворителна инициатива, като откри специална дарителска сметка за набиране на средства, необходими за лечението му.

Пенев, който остави незабравима следа в историята на националния отбор, както и в клубове като ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта Виго, в момента се лекува в онкологична клиника в Германия.

По информация на български медии, бившият футболист е диагностициран с рак на бъбрека – новина, която разтърси феновете и предизвика вълна от подкрепа в социалните мрежи.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.

От съпругата

Нашата дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев"