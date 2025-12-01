Новини
Стартира дарителска кампания за лечението на Любослав Пенев

1 Декември, 2025 18:08 710 9

Съпругата му откри сметка, по която може да се превеждат дарения

Стартира дарителска кампания за лечението на Любослав Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от съпричастност и солидарност заля спортната общественост у нас, след като стана ясно, че един от най-емблематичните български футболисти – Любослав Пенев, се нуждае от спешна медицинска помощ. Съпругата на легендарния нападател, Кристина Мицева, обяви началото на благотворителна инициатива, като откри специална дарителска сметка за набиране на средства, необходими за лечението му.

Пенев, който остави незабравима следа в историята на националния отбор, както и в клубове като ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта Виго, в момента се лекува в онкологична клиника в Германия.

По информация на български медии, бившият футболист е диагностициран с рак на бъбрека – новина, която разтърси феновете и предизвика вълна от подкрепа в социалните мрежи.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.

От съпругата

Нашата дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    4 2 Отговор
    ❗ Ватиканът дава на Папата 2500–3000 € на месец и той ГИ ОТКАЗВА, защото е дал обет за бедност.
    Българският патриарх Даниил си гласува ≈ 6150 € месечна заплата от парите на данъкоплатеца в най-бедната страна в ЕС и после уж "дарявал" (без доказателства къде точно).

    18:11 01.12.2025

  • 2 Сила

    2 3 Отговор
    Супа топчета и двойка кюфтета с гарнитура ....

    18:14 01.12.2025

  • 3 Само Левски

    3 1 Отговор
    Беден богат финансира.

    Коментиран от #8

    18:21 01.12.2025

  • 4 Някой

    0 3 Отговор
    Него го бяха изпързаляли в някаква схема и си бе загубил парите и на дългове.

    Коментиран от #7, #9

    18:22 01.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 миле

    1 1 Отговор
    за супата /беше казал нещо/

    18:25 01.12.2025

  • 7 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Наркоман, пияница, комарджия, глупак ... един и същ краен резулгат-фалит.

    18:30 01.12.2025

  • 8 Баш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само Левски":

    Като Подуенските милионери разчитащи на дарения от бедните почитатели

    18:30 01.12.2025

  • 9 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Комарджия , пияница , наглец и п р о с т а к ...ЧИЧОВОТО ....нали го помним , нали му знаем лафовете !!!

    18:31 01.12.2025

