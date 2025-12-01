Шефилд Уензди потъва: Нови 6 точки отнети заради финансови нарушения

Един от най-емблематичните и дълголетни клубове в английския футбол – Шефилд Уензди, отново попадна под светлината на прожекторите, но този път по неприятен повод. Английската футболна лига официално обяви, че от актива на "кукумявките" се отнемат още 6 точки, след като бяха установени поредни нарушения на финансовите регулации.

Тежкият удар идва в момент, когато тимът и без това се намира на дъното на класирането в Чемпиъншип.

Само преди няколко месеца, през октомври, Шефилд Уензди бе санкциониран с отнемане на цели 12 точки заради неизпълнени финансови ангажименти. Сега, след новото наказание, клубът е с общо минус 10 точки – последен в таблицата и на значителна дистанция от предпоследния Норич.

"В резултат на многократни нарушения, свързани с плащанията, Шефилд Уензди ще бъде санкциониран с отнемане на 6 точки, считано незабавно," гласи официалното съобщение на Лигата.

Санкциите не спират дотук. Бившият акционер на клуба, Дежфон Чансири, получи тригодишна забрана да заема каквато и да е ръководна позиция във футболен клуб на Острова.

Припомняме, че още през юни Шефилд Уензди бе наказан заради неплатени заплати на играчите – пореден сигнал за сериозните финансови сътресения в клуба.

Със своите 158 години история, Шефилд Уензди се оказва на кръстопът. Клубът е официално обявен за продажба, а бъдещето му остава неясно.