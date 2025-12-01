Новини
ЦСКА отваря феншоп в центъра на София (ВИДЕО)

1 Декември, 2025 21:44 597 2

Откриването е в сряда

ЦСКА отваря феншоп в центъра на София (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 3 декември (сряда) в 11:00 ч. ЦСКА ще открие първия по рода си официален клубен магазин в България. Новото двуетажно пространство се намира в самия център на столицата – на ул. „Солунска“ 12, и предлага напълно ново изживяване за феновете на клуба.

Магазинът разполага с богата гама артикули, включително най-новата колекция на ЦСКА, официалните екипи за сезона, тренировъчни облекла, дрехи за свободното време и разнообразие от аксесоари. За удобство на привържениците и всички посетители е обособена и специална зона за персонализация, където да могат да изработят фланелка по свой избор.

Помещението включва и интерактивен фото кът, както и ретро секция с ценни и лимитирани артикули, посветени на някои от най-значимите моменти в историята на ЦСКА. В магазина ще се предлага и официалният календар на клуба за 2026 година.

На място ще бъдат предложени и специални лимитирани тениски, създадени в колаборация с привържениците и налични единствено в новия обект.

В деня на откриването феновете ще имат възможност да се срещнат с легендите на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов и Димитър Пенев, както и с португалския полузащитник Бруно Жордао, който ще раздава автографи. Поканени са всички представители на медиите.

Настоящият магазин, намиращ се на стадион „Българска армия“, преустановява дейност до завършването на реконструкцията на нашия дом.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Весело

    1 0 Отговор
    Ще събират пари за лечение на милионера Любо Пенев.

    21:53 01.12.2025

  • 2 Семейството ми

    0 0 Отговор
    Ще го посетим.

    22:15 01.12.2025

