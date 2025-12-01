Новини
Иван Цветанов стана шеф в Ботев Пловдив

1 Декември, 2025 22:26 499 1

Той ще отговаря за цялостната организация на спортно-техническия процес

Снимка: ПФК Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПФК Ботев Пловдив обяви назначаването на Иван Цветанов като нов Спортен директор на клуба.

Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата „Ботев Пловдив“. Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин – с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев.

С назначаването му клубът прави логичната крачка напред – доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора. Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.


