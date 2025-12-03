Новини
Мис България призова феновете на Славия

3 Декември, 2025 17:08

Симона Бакърджиева използва официалния профил на "белите" в социалните мрежи

Мис България 2025 Симона Бакърджиева използва официалния профил на Славия в социалните мрежи, за да отправи своя призив към феновете за предстоящия футболен мач с Левски. Тя подчерта значението на подкрепата от трибуните и изрази увереност, че с помощта на верните фенове, отборът ще се представи на висота.

„Нека заедно създадем неповторима атмосфера и вдъхновим момчетата за победа!“, написа Симона, като не скри ентусиазма си за предстоящия мач.

Големият сблъсък между Славия и Левски ще се състои на 4 декември, четвъртък, от 18:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“. Двубоят е част от 18-ия кръг на Първа лига и обещава истински футболни емоции.


  • 1 Цъцъ

    10 7 Отговор
    Ме те са един или двама, що не им звънна направо😅

    17:10 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стига ни натрапвате тази кифла

    6 7 Отговор
    Няма ли кой да я купи за ни отърве от нея

    17:15 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 1 Отговор
    Пак добре че избраха жена все пак !!

    17:21 03.12.2025

  • 6 Ко речи?

    5 3 Отговор
    Да я опънат ли? И що па на Славия?

    17:27 03.12.2025

  • 7 Славист

    6 1 Отговор
    Това е нашият отговор на лефскарщината и Дебелянщината!

    17:27 03.12.2025

  • 8 1913

    6 0 Отговор
    И сме по-красиви, и сме по-добри!

    17:28 03.12.2025

  • 9 Дебелян

    4 1 Отговор
    Наредил съм на съдията да свири изцяло за Левски.

    17:36 03.12.2025

  • 10 Кору

    2 4 Отговор
    Пак ли избраха за Мис БГ леко гро-зновата. Имаше и по-тежки случаи. И там както навсякъде корупция и шуробадиначество

    17:37 03.12.2025

  • 11 Тошо Шматков

    3 0 Отговор
    Пеев и ортака му от Банкя са, освен бандити и главатари на мафията, и левскари

    17:41 03.12.2025

  • 12 Мижав интерес

    0 0 Отговор
    Ако някой футболист на Славия успее да вкара гол, ще има ли специален бонус?

    18:21 03.12.2025

