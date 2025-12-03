Мис България призова феновете на Славия

Мис България 2025 Симона Бакърджиева използва официалния профил на Славия в социалните мрежи, за да отправи своя призив към феновете за предстоящия футболен мач с Левски. Тя подчерта значението на подкрепата от трибуните и изрази увереност, че с помощта на верните фенове, отборът ще се представи на висота.

„Нека заедно създадем неповторима атмосфера и вдъхновим момчетата за победа!“, написа Симона, като не скри ентусиазма си за предстоящия мач.

Големият сблъсък между Славия и Левски ще се състои на 4 декември, четвъртък, от 18:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“. Двубоят е част от 18-ия кръг на Първа лига и обещава истински футболни емоции.