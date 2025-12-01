Новини
Валери Божинов на протеста срещу бюджета и властта

1 Декември, 2025 21:06 990 14

"Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата", написа бившият футболист

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Валери Божинов пусна свои снимки от протеста срещу бюджета и властта, който се провежда в моменат в София.

Ето какво написа Божинов в социалните мрежи:

"Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по- добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    5 9 Отговор
    Протеста е срещу правителството и еврото, също така срещу евроатлантическото мнозинство! Малцинството от жълтопаветници не го бройм за нищо! :)

    21:08 01.12.2025

  • 2 очевидец

    7 3 Отговор
    МВР в шах - не знае как да разпредели силите си. От София настояват за подкрепление на жандармения и полицейски сили от страната. Но в страната също има протести и там им трябва също сили. За това очаквайте довечера Делта Гард мутри. И снимайте, снимайте. Ще дойде час на разплата

    21:09 01.12.2025

  • 3 Промяна

    5 1 Отговор
    И ТОЯ НЕХРАНИМАЙКО ТАМ ХАХАХАХАХАХА

    21:09 01.12.2025

  • 4 Промяна

    7 2 Отговор
    И ТОЯ НЕХРАНИМАЙКО ТАМ ХАХАХАХАХАХА РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИ Е ТВОЯТ ГУРУ ИЛИ ЧЕРЕП ХАХАХАХАХА

    21:10 01.12.2025

  • 5 Анонимен

    1 1 Отговор
    Божинов депутат!

    21:13 01.12.2025

  • 6 фергюсън

    5 0 Отговор
    Ама нали с боко бяхте в един отбор ,и като вкараше ГОЛ , бягаше първи да го целуваш !

    21:13 01.12.2025

  • 7 Бутача

    4 0 Отговор
    Новина от протеста,последния софиянец лежи изнасилен пред президенството в локва от топла сперма

    21:13 01.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Малко коте кекс има ли

    3 0 Отговор
    Божинка къде паркира бентлито ...на Врабча ли ?

    21:17 01.12.2025

  • 10 ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Тъпанар с две думи футболист

    21:30 01.12.2025

  • 11 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Тоя излезнА голям неблагодарник.Взимаше парите на Борисов и Пеевски докато риташе в Подуене 1914 а сега пръв на паветата срещу тях.

    21:31 01.12.2025

  • 12 Тони Найка

    2 0 Отговор
    ВАЛЕРИ президент.Веднага.

    21:31 01.12.2025

  • 13 Тити

    0 0 Отговор
    Вадете тоягите за да изгоним Боко и Шиши.

    21:35 01.12.2025

  • 14 Евала Валерка, само

    0 0 Отговор
    така!😁

    Такава тарапана не съм виждал на никой протест досега!
    Няма къде човек да хвърли игла.
    Много яко, но това е само Началото.

    21:37 01.12.2025

