Валери Божинов на протеста срещу бюджета и властта

Валери Божинов пусна свои снимки от протеста срещу бюджета и властта, който се провежда в моменат в София.
Ето какво написа Божинов в социалните мрежи:
"Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по- добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих".
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
21:08 01.12.2025
2 очевидец
21:09 01.12.2025
3 Промяна
21:09 01.12.2025
4 Промяна
21:10 01.12.2025
5 Анонимен
21:13 01.12.2025
6 фергюсън
21:13 01.12.2025
7 Бутача
21:13 01.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Малко коте кекс има ли
21:17 01.12.2025
10 ГЕРБ
21:30 01.12.2025
11 Сатана Z
21:31 01.12.2025
12 Тони Найка
21:31 01.12.2025
13 Тити
21:35 01.12.2025
14 Евала Валерка, само
Такава тарапана не съм виждал на никой протест досега!
Няма къде човек да хвърли игла.
Много яко, но това е само Началото.
21:37 01.12.2025