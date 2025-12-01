Валери Божинов на протеста срещу бюджета и властта

Валери Божинов пусна свои снимки от протеста срещу бюджета и властта, който се провежда в моменат в София.

Ето какво написа Божинов в социалните мрежи:

"Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по- добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих".