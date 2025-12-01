Левскарско сдружение дари средства за Любослав Пенев

Сдружение "Левски Фемили" дари средства за лечението на Любослав Пенев.

"Управителният съвет на Сдружението е на мнение (4 гласа за от 4 възможни), че цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение пред борбата за живот на един доказал се български спортист!

Не само в мислите, а и в делата!

Кураж, Любо!", се казва в изявление на сдружението, към което е публикувана и снимка на дарителската сметка, която съпругата на Любослав Пенев обяви по-рано днес.

Ето и самата сметка за дарения:

BG52BUIN95611000776024

Титуляр: Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев