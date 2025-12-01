Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левскарско сдружение дари средства за Любослав Пенев

1 Декември, 2025 21:15 661 2

  • сдружение-
  • левски фемили-
  • дари средства-
  • лечението -
  • любослав пенев-
  • сметка

"Цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение пред борбата за живот", посочват от "Левски Фемили"

Левскарско сдружение дари средства за Любослав Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сдружение "Левски Фемили" дари средства за лечението на Любослав Пенев.

"Управителният съвет на Сдружението е на мнение (4 гласа за от 4 възможни), че цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение пред борбата за живот на един доказал се български спортист!

Не само в мислите, а и в делата!

Кураж, Любо!", се казва в изявление на сдружението, към което е публикувана и снимка на дарителската сметка, която съпругата на Любослав Пенев обяви по-рано днес.

Ето и самата сметка за дарения:

BG52BUIN95611000776024

Титуляр: Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    9 1 Отговор
    ТАКА СЕ ДЕЙСТВА, БЪРЗО И ЕФЕКТИВНО .НАДЕЖДАТА ЩЕ ПОБЕДИ. БРАВО НА ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ КЛУБ " ЛЕВСКИ " .🫶🤝🌹🇧🇬🫶🤝🌹🇧🇬🍀🇧🇬

    21:21 01.12.2025

  • 2 Няма цветове

    4 1 Отговор
    Браво! Така се прави! Няма цветове когато трябва да помогнем на Легенди! Поклон!

    21:24 01.12.2025

