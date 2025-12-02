Новини
Испанското издание „AS” посвети обширен материал на Любо Пенев

2 Декември, 2025 10:28

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанското издание „AS” публикува обширен материал, посветен на българската футболна легенда Любослав Пенев. Повод за дописката е неприятната новина за хоспитализирането на Ел Голеадор. Според информация от семейството му той е диагностициран с рак на бъбрека.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

AS разкрива, че Любо Пенев първо е посетил клиника в Аугсбург, преди да бъде насочен към друг онкологичен център.

„Лекарите, които се грижат за 59-годишния бивш футболист, решават как да продължат лечението му предвид деликатното му здравословно състояние. Голямата му слабост допълнително усложнява и без това тежкото му положение. Ситуацията на идола в България току-що стана публична в медиите на страната. Бивши съотборници и фенове започват да изпращат съобщения за подкрепа на бившия нападател на Атлетико, Валенсия, Компостела и Селта Виго в този изключително труден момент от живота му“, пише изданието в Испания.

Публикацията продължава с богатата визитка на Любо Пенев, както и следата, която е оставил във футбола в Испания.

Съпругата на Любослав Пенев призова всички хора, които обичат големия голмайстор, да помогнат и пусна сметка, чрез която финансово да бъде подпомогнато лечението му.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев"


  • 1 Сила

    2 10 Отговор
    Д у х а й супа топчета ....измислен герой , ЧИЧОВОТО....!!!

    Коментиран от #5

    10:31 02.12.2025

  • 3 456

    3 1 Отговор
    Да отиде в Турция или другаде. Хем по-евтино ,а може и да му помогнат

    Коментиран от #4, #6, #7

    10:39 02.12.2025

  • 4 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "456":

    Да там гледат да се специализират в лечения. За Германия колкото и странно да е, съм чувал и лоши неща. Например уж излекувана от рак умира от него половин година по-късно. Да не могат да открият обикновен апендикс е проблем. Да не говорим от публичните за тежки случаи как например един умишлено тровел хора, за да се хвали после как ги лекува.
    Иначе вече за такова се правят локални химиотерапии. Само на място, а не на целият организъм. Счита се че раковите клетки са по-неиздръжливи и ще сдадат багажа преди другите и ти. Забранява се пушенето - едва ли не все едно е храна за рака. Препоръчват се неща като с отровните цианиди като кайсиени ядки и горчиви бадеми. Май и за от люти чушки има - от опит помага срещу грипове. Често помагат естествени неща, но това е допълнително, а не заместващо.

    11:04 02.12.2025

  • 5 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Имал 130 в Премиер лигата на Испания. 10 гола срещу Реал Мадрид. Сещам се мач с Атлетико Мадрид където изпусна сам срещу вратаря и ме бе яд, където вкара хеттрик на Реал Мадрид. Много по-успешни български футболисти от него се броят на пръстите на едната ръка.
    Иначе все пак е бил футболист и голям интелект не може да очакваш. Излъгали са го в схема и си е загубил пари и на дългове.

    11:07 02.12.2025

  • 6 Зарзават

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "456":

    Е той е в малката Турция, те там са същите месари.

    11:17 02.12.2025

  • 7 Това е рак

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "456":

    затова ,ако в бг ви кажан рак искайте и друго мнение!Когато в Турция парата свърши .....ги изритват и отиват в германия.Молитвата е СИЛА!Ако го уважавате ,ако помните паса ,който даде на Костадинов на парк дьо пренс не се радвайте ,а се помолете!Парите не помагат.Сигурен съм ,че в германия където всичко е на по високо ниво от всякъде в европа ,ако има шанс ще го използват ,а парите ще бъдат следствие ,а не причина!!

    11:24 02.12.2025

