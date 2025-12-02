Испанското издание „AS” посвети обширен материал на Любо Пенев

Испанското издание „AS” публикува обширен материал, посветен на българската футболна легенда Любослав Пенев. Повод за дописката е неприятната новина за хоспитализирането на Ел Голеадор. Според информация от семейството му той е диагностициран с рак на бъбрека.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

AS разкрива, че Любо Пенев първо е посетил клиника в Аугсбург, преди да бъде насочен към друг онкологичен център.

„Лекарите, които се грижат за 59-годишния бивш футболист, решават как да продължат лечението му предвид деликатното му здравословно състояние. Голямата му слабост допълнително усложнява и без това тежкото му положение. Ситуацията на идола в България току-що стана публична в медиите на страната. Бивши съотборници и фенове започват да изпращат съобщения за подкрепа на бившия нападател на Атлетико, Валенсия, Компостела и Селта Виго в този изключително труден момент от живота му“, пише изданието в Испания.

Публикацията продължава с богатата визитка на Любо Пенев, както и следата, която е оставил във футбола в Испания.

Съпругата на Любослав Пенев призова всички хора, които обичат големия голмайстор, да помогнат и пусна сметка, чрез която финансово да бъде подпомогнато лечението му.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев"