Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на Наполи: Този отбор е по-силен от миналогодишния

Президентът на Наполи: Този отбор е по-силен от миналогодишния

2 Декември, 2025 07:59 438 0

  • наполи-
  • аурелио де лаурентис-
  • футбол

Де Лаурентис призова за нови правила, които да уреждат отношенията между клубовете и международните федерации

Президентът на Наполи: Този отбор е по-силен от миналогодишния - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис изрази увереност, че настоящият състав на тима е по-силен от този, който спечели Скудетото през миналия сезон. Той също така призова за нови правила, които да уреждат отношенията между клубовете и международните федерации.

„Убеден съм, че този отбор на Наполи е по-силен от миналия сезон“, заяви президентът по време на церемонията „Gran Gala del Calcio“ в Милано.

„Новите играчи трябва да бъдат накарани да се влюбят във фланелката, но тези трудности им позволиха да покажат своите възможности. Убеден съм, че ще продължим да имаме страхотен сезон, но трябва да отчетем, че има 20 отбора, така че трябва да уважаваме и останалите", каза Де Лаурентис.

„Давид Нерес беше при нас и миналия сезон, но тъй като участвахме само в едно състезание, нямаше възможност всеки да покаже на какво е способен. През този сезон, с няколко турнира, очевидно можем да дадем повече игрово време и на други. Нерес вече вкаралповече голове, отколкото през целия минал сезон, а сме едва в началото", коментира босът на Наполи.

Президентът на "партенопеите" публично се оплака, че ФИФА, УЕФА и националните отбори трябва да компенсират клубовете, когато играчите получават сериозни контузии.

„Футболните институции са стари, невероятно стари, и се интересуват единствено от запазването на властта си, докато с нас се отнасят като със стока за размяна под тяхното върховенство“, заяви Де Лаурентис.

„Футболът не принадлежи само на три или четири нации, а на целия свят. Трябва да разберем къде се крият проблемите за финансовата устойчивост на цялото движение. Според мен, трябва да изтрием всичко старо. Има всички тези наредби и правила, говорим, че сме бизнес лидери, но се държим като служители на голяма система, в която само две големи личности командват. Това изглежда тъжно, анахронично и нереално“, заключи Де Лаурентис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ