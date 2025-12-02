Новини
УЕФА обмисля изключване на Израел

2 Декември, 2025 11:00 645 10

Диалогът се води от края на септември, след обявяването на примирието между Израел и ХАМАС

УЕФА обмисля изключване на Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Европейската футболна централа УЕФА е провела серия от срещи с представители на пропалестинската инициатива "Game Over Israel", за да обсъди възможните условия, при които Израел може да бъде отстранен от международни турнири.

Според информация на "Атлетик", диалогът се води от края на септември, след обявяването на примирието между Израел и ХАМАС. Това се случва, след като няколко национални футболни асоциации призоваха УЕФА да подложи на гласуване въпроса за бъдещото участие на Израел.

Инициативата "Game Over Israel" стартира на 17 септември, непосредствено след като ООН определи действията на Израел в Газа като акт на геноцид. По време на срещите страните са обсъждали правните инструменти, които биха могли да позволят налагането на подобна забрана.

УЕФА не се стреми самостоятелно да отстрани Израел, опасявайки се от конфликти с други спортни организации. Въпреки това, централата следи внимателно съдебните производства в Ирландия и Швейцария, които теоретично биха могли да я задължат да предприеме действия в съответствие с международното право.

Една от ключовите срещи се е състояла на 15 октомври в централата на УЕФА. През същата седмица полицията в Уест-Мидлендс забрани на феновете на Макаби (Тел Авив) да пътуват за мача с Астън Вила от съображения за сигурност. Според източници именно след този случай УЕФА е поискала от активистите да предоставят експертни становища по правата на човека, които да бъдат използвани в процеса на вземане на решения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    10 0 Отговор
    Ръководството на УЕФА е пропуснало важни часове по география.Още не може да се ориентира дали тази въпросна държава е в Европа или се намира в Азия.Те са като ветропоказатели,накъдето духне вятърът те са там.

    11:05 02.12.2025

  • 2 Трол

    1 7 Отговор
    Нали има сключено примирие, защо ще ги изключват?

    Коментиран от #9

    11:07 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Защото

    6 0 Отговор
    Ако играеха футбол заедно със съседите си, пееха с тях /не в Евровизия/, можеха и да се научат да живеят с тях

    11:19 02.12.2025

  • 8 Защото

    4 0 Отговор
    Ако играеха футбол заедно със съседите си, пееха с тях /не в Евровизия/, можеха и да се научат да живеят с тях

    11:20 02.12.2025

  • 9 Защото

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    не спазват сключеното споразумение, затова.

    11:21 02.12.2025

  • 10 Много

    4 0 Отговор
    коментари се трият, темата е чувствителна,то и с осрайна беше така в началото.

    11:24 02.12.2025

