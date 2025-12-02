УЕФА обмисля изключване на Израел

Европейската футболна централа УЕФА е провела серия от срещи с представители на пропалестинската инициатива "Game Over Israel", за да обсъди възможните условия, при които Израел може да бъде отстранен от международни турнири.

Според информация на "Атлетик", диалогът се води от края на септември, след обявяването на примирието между Израел и ХАМАС. Това се случва, след като няколко национални футболни асоциации призоваха УЕФА да подложи на гласуване въпроса за бъдещото участие на Израел.

Инициативата "Game Over Israel" стартира на 17 септември, непосредствено след като ООН определи действията на Израел в Газа като акт на геноцид. По време на срещите страните са обсъждали правните инструменти, които биха могли да позволят налагането на подобна забрана.

УЕФА не се стреми самостоятелно да отстрани Израел, опасявайки се от конфликти с други спортни организации. Въпреки това, централата следи внимателно съдебните производства в Ирландия и Швейцария, които теоретично биха могли да я задължат да предприеме действия в съответствие с международното право.

Една от ключовите срещи се е състояла на 15 октомври в централата на УЕФА. През същата седмица полицията в Уест-Мидлендс забрани на феновете на Макаби (Тел Авив) да пътуват за мача с Астън Вила от съображения за сигурност. Според източници именно след този случай УЕФА е поискала от активистите да предоставят експертни становища по правата на човека, които да бъдат използвани в процеса на вземане на решения.