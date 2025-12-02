Фондация ЦСКА също стартира дарителска инициатива в помощ на Любослав Пенев

Фондация ЦСКА даде старт на мащабна дарителска кампания, насочена към оказване на подкрепа за легендарния футболист и треньор Любослав Пенев. Новината предизвика бурни реакции сред привържениците на клуба, които се обединяват около каузата с надеждата да помогнат на една от най-емблематичните фигури в историята на българския футбол.

Инициативата, организирана от Фондация ЦСКА, цели да събере средства, които ще бъдат използвани за подпомагане на Пенев в труден за него момент.

Ето какво гласи обръщението на фондацията:

"За доброто няма граници! Нека помогнем заедно!

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев.

Легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка - тази за живота си.

Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев — включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем!"

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев