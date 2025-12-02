Фондация ЦСКА също стартира дарителска инициатива в помощ на Любослав Пенев

Фондация ЦСКА даде старт на мащабна дарителска кампания, насочена към оказване на подкрепа за легендарния футболист и треньор Любослав Пенев. Новината предизвика бурни реакции сред привържениците на клуба, които се обединяват около каузата с надеждата да помогнат на една от най-емблематичните фигури в историята на българския футбол.
Инициативата, организирана от Фондация ЦСКА, цели да събере средства, които ще бъдат използвани за подпомагане на Пенев в труден за него момент.
Ето какво гласи обръщението на фондацията:
"За доброто няма граници! Нека помогнем заедно!
Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев.
Легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка - тази за живота си.
Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев — включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.
Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем!"
Направи дарение чрез дарителската ни сметка:
BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Специалиста
Коментиран от #3
19:51 02.12.2025
2 Дклдлд
20:02 02.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хаха
хахаха!
Коментиран от #5
20:13 02.12.2025
5 Алф
До коментар #4 от "хаха":Ходи се прегледай
20:15 02.12.2025
6 Боруна Лом
20:41 02.12.2025