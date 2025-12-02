Новини
ФИФА спря трансферите на още един български клуб

ФИФА спря трансферите на още един български клуб

2 Декември, 2025

Ботев (Враца) под ударите на санкциите

ФИФА спря трансферите на още един български клуб - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

ФИФА официално наложи трансферна забрана на още един представител на efbet Лига.

От 1 декември Ботев (Враца) се оказа в списъка на клубовете, които нямат право да картотекират нови играчи през следващите три трансферни прозореца. Така врачани се нареждат до Ботев (Пловдив), Берое и Спартак (Варна), които вече изпитват тежестта на подобни рестрикции.

Причината за суровите мерки е натрупани задължения към бивши футболисти – проблем, който все по-често излиза на преден план в родния елит.

ФИФА е категорична: докато дълговете не бъдат изчистени, забраната остава в сила. Веднага след погасяване на задълженията, световната футболна централа реагира светкавично и отменя санкцията в рамките на няколко дни.


