Илиан Илиев с историческо постижение в елита

3 Декември, 2025 09:59

Треньорът на Черно море става първият наставник, който стига до тази кота

Павел Ковачев

Треньорът на Черно море Илиан Илиев ще запише още едно историческо постижение днес. В гостуването на Черно море срещу Берое в Стара Загора той ще отбележи своя мач номер 500 като треньор в efbet Лига.

С това Илиев става първият наставник, който стига до тази кота.

За втори път именно в Стара Загора той записва историческо постижение, след като пак там изравни и рекорда за треньор с най-много мачове в елита, информира "Мач телеграф".

491-я, с който на 22 септември той изравни Димитър Димитров-Херо, пак беше в Стара Загора, но тогава сегашният тим на Илиан Илиев - Черно море, гостуваше на Арда и победи с 1:0.

Градът на липите си е много специален за варненеца, защото именно там бе най-дълго време треньор, разбира се след годините, прекарани в родния Черно море.

От досегашните си 499 срещи като наставник в елита Илиан Илиев води Черно море в 314 мача, от които 45 през сезон 2004/05 до есента на 2005 година, а всички останали навъртя от началото на 2018 насам.

В Берое има 121 двубоя в efbet Лига. С тях спечели и единствения си трофей в кариерата до момента - Купата на България през 2010 година. Тогава Берое победи на финала в Ловеч водения от Петър Хубчев Черноморец-Поморие с 1:0.

Родния си тим Черно море, Илиан Илиев води без прекъсване вече почти 8 години и е най-дълго задържалият се треньор на поста си в България през 21-и век. А и от повече от 60 години насам няма друг наставник, останал толкова продължително начело на тима си.


