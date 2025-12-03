Кошмар за български национал в Хърватия

Българският национал Станислав Шопов получи тежка травма и на практика сезонът за него свърши. Той се е контузил по време на тренировка със своя Осиек в Хърватия. Халфът е със скъсана предна кръстна връзка и ще претърпи операция, съобщиха от клуба.

През лятото 23-годишният Шопов пристигна в Осиек като свободен агент. От началото на сезона той взе участие в 14 мача, като успя да се разпише веднъж и даде две асистенции.

Българинът ще бъде извън терените около шест месеца. В Осиек се надяват той да е напълно възстановен за старта на подготовката за следващия сезон.