Много тежка контузия за футболистка №1 в света

Тежка контузия връхлетя носителката на „Златната топка“ за последните 3 години – Айтана Бонмати. Най-добрата футболистка в света претърпя операция заради фрактура на лявата фибула и бе оперирана. Възстановяването ѝ ще протече най-малко пет месеца, съобщиха от клубния ѝ тим Барселона.

Бонмати получи контузията по време на тренировка с испанския национален отбор в неделя преди снощния реванш от финала на Лигата на нациите срещу Германия в Мадрид. Съотборничките ѝ спечелиха с 3:0, след като първият мач в Кайзерслаутерн, където тя бе титуляр, завърши 0:0.

„Операцията мина добре и сега е време за физическо и психическо възстановяване. Елитният футбол те тласка до краен предел по всякакъв начин и имаше фактори, които в момента ми пречеха да се наслаждавам на професията и ежедневието. Честно казано, чувствах, че е моментът да натисна спирачките и всъщност го обмислях, но не го направих и животът ме спря внезапно“, написа Бонмати в Инстаграм към снимка от болницата.

27-годишната футболистка спечели световната титла с тима на Испания, както и миналогодишната Лига на нациите. Тя има три трофея от Шампионската лига с Барселона и шест титли от първенството.