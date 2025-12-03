Новини
Валери Божинов призова: Нека всички помогнем на Любо Пенев в най-тежкия му момент

3 Декември, 2025 13:00 622 4

  • валери божинов-
  • футбол-
  • любослав пенев-
  • болест-
  • подкрепа-
  • дарителска сметка

Изтъкнатият нападател, носил екипите на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела, Селта и Локомотив (Пловдив), се бори за живота си в онкологична клиника в Германия

Валери Божинов призова: Нека всички помогнем на Любо Пенев в най-тежкия му момент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият национал Валери Божинов отправи призив към всички българи да помогнат за лечението на едно от най-големите имена в историята на родния футбол - Любослав Пенев. Изтъкнатият нападател, носил екипите на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела, Селта и Локомотив (Пловдив), се бори за живота си в онкологична клиника в Германия.

Божинов беше един от първите, които публично изказаха подкрепата си към Ел Голеадор и му пожелаха да надвие коварното заболяване. Постът на Валери достигна до над 1 млн. души, а той се надява, че много от тях ще помогнат за лечението на Любо Пенев.

"Благодаря на всички за огромното внимание през последните дни! Вярвам в доброто и в това, че много от нас, ако дарят дори само един лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем в най-тежкия му момент! Благодаря на всички предварително", написа Божинов, като сподели и дарителската сметка, открита от съпругата на Пенев - Кристина.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

Съпругата на Любо Пенев пусна дарителска сметка за помощ на лечението
Много бивши съотборници на славния голмайстор, както и клубовете, за които е играл, също изразиха подкрепата си към него.

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания с цел да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

Дарителска сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да попитам:

    9 0 Отговор
    А някой от тези "герои" да се е сетил да помогне някога на поне един БЪЛГАРИН,който е умирал от глад,мизерия и недоимък в скапаната ни държава??? Всеки ден в България умират и дечица,защото родителите нямат пари за лечението ѝм,някой от "героите"да се е сетил да помогне! Те всичките имаха много повече пари,отколкото обикновените трудови хора,които работят за мизерни заплати!!!

    13:17 03.12.2025

  • 2 Специалиста

    0 1 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност. Сега дайте всички да спасим, единствения който може да спаси българския футбол., КАЗАХ! (не съм цесекар, цецека умре).

    13:18 03.12.2025

  • 3 Предложение

    2 0 Отговор
    Този същия селтак ни каза на времето да духаме супата.Е сега да му дадем една купичка супа за да си я духа.

    13:49 03.12.2025

  • 4 пожелавам здраве

    1 0 Отговор
    Дано Любо Пенев да оздравее бързо.
    Браво на всички негови приятели, колеги, федерации и фенове.
    Но защо някаква буца ми засяда в гърлото ? Всъщност, зная. Това е болката, че сме толкова жалка държава, която не иска, не може, не разбира, че парите за здравеопазването не трябва да правят лекарите милионери, а да ги правят професионалисти. Как не можаха да изпратят лекари на обучение, как не съсредоточиха пари в нови технологии и да се стремят да усвоят всяка световна новост, за да могат българите да се лекуват в България. Защо се бави построяването на детската болница, къде отиват всички пари ? Ето, заради това хората са бесни. Знаете ли, че обикновеният човек, онзи тихия, анонимния, бедния, разболее ли се, просто си умира. Умира, знаейки, че лек има, но е твърде беден, за да си го позволи.
    Браво за кампанията за Любо Пенев, но питам - къде сте спортисти, когато някой беден човек от народа се разболее. Ако здравеопазването в една държава съществува само и само да се увеличават заплатите на шепа лекари, които и без това са милионери, то това не е държава, а частна територия , населена с поробени хора.

    13:51 03.12.2025

