Валери Божинов призова: Нека всички помогнем на Любо Пенев в най-тежкия му момент

Бившият национал Валери Божинов отправи призив към всички българи да помогнат за лечението на едно от най-големите имена в историята на родния футбол - Любослав Пенев. Изтъкнатият нападател, носил екипите на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела, Селта и Локомотив (Пловдив), се бори за живота си в онкологична клиника в Германия.
Божинов беше един от първите, които публично изказаха подкрепата си към Ел Голеадор и му пожелаха да надвие коварното заболяване. Постът на Валери достигна до над 1 млн. души, а той се надява, че много от тях ще помогнат за лечението на Любо Пенев.
"Благодаря на всички за огромното внимание през последните дни! Вярвам в доброто и в това, че много от нас, ако дарят дори само един лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем в най-тежкия му момент! Благодаря на всички предварително", написа Божинов, като сподели и дарителската сметка, открита от съпругата на Пенев - Кристина.
Дарителска сметка:
BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева
Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев
Много бивши съотборници на славния голмайстор, както и клубовете, за които е играл, също изразиха подкрепата си към него.
Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания с цел да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.
Дарителска сметка:
BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев
1 Да попитам:
13:17 03.12.2025
2 Специалиста
13:18 03.12.2025
3 Предложение
13:49 03.12.2025
4 пожелавам здраве
Браво на всички негови приятели, колеги, федерации и фенове.
Но защо някаква буца ми засяда в гърлото ? Всъщност, зная. Това е болката, че сме толкова жалка държава, която не иска, не може, не разбира, че парите за здравеопазването не трябва да правят лекарите милионери, а да ги правят професионалисти. Как не можаха да изпратят лекари на обучение, как не съсредоточиха пари в нови технологии и да се стремят да усвоят всяка световна новост, за да могат българите да се лекуват в България. Защо се бави построяването на детската болница, къде отиват всички пари ? Ето, заради това хората са бесни. Знаете ли, че обикновеният човек, онзи тихия, анонимния, бедния, разболее ли се, просто си умира. Умира, знаейки, че лек има, но е твърде беден, за да си го позволи.
Браво за кампанията за Любо Пенев, но питам - къде сте спортисти, когато някой беден човек от народа се разболее. Ако здравеопазването в една държава съществува само и само да се увеличават заплатите на шепа лекари, които и без това са милионери, то това не е държава, а частна територия , населена с поробени хора.
13:51 03.12.2025