ЦСКА официално откри своя нов дом за феновете (СНИМКИ)

ЦСКА официално откри своя нов дом за феновете - клубния магазин в центъра на София. Тържествената церемония за отварянето новия търговски обект беше уважена от клубните легенди Димитър Пенев и Георги Велинов, които символично прерязаха лентата.
Сред присъстващите бяха и спортният директор Бойко Величков, техническият директор Михаел Александров, както и футболистът Бруно Жордао.
Събитието привлече десетки привърженици.
Освен новия официален магазин, по-късно днес предстои откриването и на нов обект на ултрасите на ЦСКА. Той ще съчетава функциите на магазин и бар и ще се намира на отново в центъра на София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голяма
14:04 03.12.2025
2 Кое ЦСКА?
14:18 03.12.2025
3 ЦСКА
14:20 03.12.2025
4 Някой си
14:24 03.12.2025
5 ПОДУЯНЕ С 38млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ
14:29 03.12.2025
6 ЛЕЕФСКИ ДПС3
14:29 03.12.2025