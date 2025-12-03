ЦСКА официално откри своя нов дом за феновете (СНИМКИ)

ЦСКА официално откри своя нов дом за феновете - клубния магазин в центъра на София. Тържествената церемония за отварянето новия търговски обект беше уважена от клубните легенди Димитър Пенев и Георги Велинов, които символично прерязаха лентата.

Сред присъстващите бяха и спортният директор Бойко Величков, техническият директор Михаел Александров, както и футболистът Бруно Жордао.

Събитието привлече десетки привърженици.

Освен новия официален магазин, по-късно днес предстои откриването и на нов обект на ултрасите на ЦСКА. Той ще съчетава функциите на магазин и бар и ще се намира на отново в центъра на София.