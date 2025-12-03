Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА официално откри своя нов дом за феновете (СНИМКИ)

ЦСКА официално откри своя нов дом за феновете (СНИМКИ)

3 Декември, 2025 14:00 667 6

  • фенмагазин-
  • цска-
  • футбол-
  • фенове

Тържествената церемония за отварянето новия търговски обект беше уважена от клубните легенди Димитър Пенев и Георги Велинов, които символично прерязаха лентата

ЦСКА официално откри своя нов дом за феновете (СНИМКИ) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА официално откри своя нов дом за феновете - клубния магазин в центъра на София. Тържествената церемония за отварянето новия търговски обект беше уважена от клубните легенди Димитър Пенев и Георги Велинов, които символично прерязаха лентата.

Сред присъстващите бяха и спортният директор Бойко Величков, техническият директор Михаел Александров, както и футболистът Бруно Жордао.

Събитието привлече десетки привърженици.

Освен новия официален магазин, по-късно днес предстои откриването и на нов обект на ултрасите на ЦСКА. Той ще съчетава функциите на магазин и бар и ще се намира на отново в центъра на София.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма

    1 1 Отговор
    Новина

    14:04 03.12.2025

  • 2 Кое ЦСКА?

    2 2 Отговор
    Миризливият буфер Бойко Величков - спортен директор, а ловешката лИгенда МихаЕл Александров - технически директор, хахахах

    14:18 03.12.2025

  • 3 ЦСКА

    2 2 Отговор
    Само ЦСКА

    14:20 03.12.2025

  • 4 Някой си

    0 0 Отговор
    Кои са тия на плаката ? ... Или кой е художника ?

    14:24 03.12.2025

  • 5 ПОДУЯНЕ С 38млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    1 1 Отговор
    Докога с фалшив лиценз ?

    14:29 03.12.2025

  • 6 ЛЕЕФСКИ ДПС3

    1 1 Отговор
    Без мен сте изчезнали и фалирали

    14:29 03.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ