ЦСКА 1948 с категоричен успех над Септември София

ЦСКА 1948 постигна успех с 4:1 при гостуването си на Септември София в среща от 18-ия кръг на efbet Лига. Мамаду Диало откри за "червените" в 44-ата минута, а септемврийци изравниха в 54-ата чрез Бертран Фурие. Андре Хофман върна аванса на гостите в 61-ата минута, а Браян Собреро направи резултата 1:3 с точен изстрел в 67-ата. Точка на спора бе сложена в 92-ата минута с точен изстрел на Хосе Мартинес. ЦСКА 1948 остава втори в класирането, но вече с 36 точки, докато Септември е 15-и с 14 точки.

Мачът на стадион "Локомотив" започна на ниски обороти, като в 6-ата минута Янко Георгиев внимаваше и хвана топката след удар с глава на Андре Хофман.

В 12-ата минута опит за центриране на Фредерик Масиел се превърна в коварен изстрел, но старжът на домакините се намеси с вещина.

Малко преди изтичането на половин час игра Септември получи пряк свободен удар, но центрирането на Стоян Стоичков не намери негов съотборник на стрелкова позиция.

В 37-ата минута Димитър Шейтанов следеше ситуацията и излезе навременно, за да пресече центриране по земя към Бертранд Фурие.

Така се стигна до 44-ата минута, когато топката стигна до Борислав Цонев на лявото крило и той без да се колебае центрира във вратарското поле. Янко Георгиев и защитниците на домакините не прецениха добре ситуацията и допуснаха топката да стигне на далечната греда, където чакаше Мамаду Диало и вкара гол с глава от непосредствена близост - 0:1.

Второто полувреме започна с натиск на Септември, който получи дузпа в 48-ата минута за фал на Адама Траоре срещу Стоян Стоичков. Прегледът на ситуацията с ВАР отне 4 минути, но дузпата остана и зад топката застана Бертран Фурие, но ударът му в 52-ата минута към долния десен ъгъл бе спасен майсторски от Димитър Шейтанов.

Това не обезкуражи хората на Славко Матич и те продължиха да натискат, като в 54-ата минута Галин Иванов центира от дълбочина отдясно в наказателното поле. Шейтанов излезе неразчетено и не успя да улови топката, която попадна на крака на Бертран Фурие. С първото си движение той укроти кълбото, а с второто го прати в мрежата, правейки резултата 1:1.

Янко Георгиев направи няколко спасявания, но в 61-ата минута бе безсилен. Тогава Огнйен Гашевич центрира майсторски от ъглов удар вляво от вратата на Септември, а на границата на вратарското поле Андре Хофман надскочи Йоан Бауренски и вкара с глава - 1:2.

В 67-ата минута падна и трети гол в мрежата на Янго Георгиев. Борислав Цонев напредна с топка в крака по лявото крило и пусна пас в наказателното поле, където от втора позиция излезе Браян Собреро, нагласи си топката на десния крак и я прати в мрежата на Септември за 1:3.

Във втората минута добавено време Огнйен Гашевич центрира отляво по атаката на ЦСКА 1948 и поднесе топката на главата на Хосе Мартинес, който отбеляза дебютния си гол за "червените", оформяйки и крайния резултат - 1:4.

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ – ЦСКА 1948 1:4

0:1 Мамаду Диало 44', 1:1 Бертран Фурие 54', 1:2 Андре Хофман 61', 1:3 Браян Собреро 67', 1:4 Хосе Мартинес 90'+2'

Септември: 21. Янко Георгиев, 4. Мартин Христов (К), 23. Робин Шутен, 3. Себастиян Уейд, 27. Георги Върбанов, 5. Йоан Бауренски (74' - 6. Виктор Очаи), 28. Стоян Стоичков, 33. Галин Иванов (74' - 24. Фаиз Матуар), 10. Клери Сербер (46' - 7. Мой Пара), 25. Али Аруна (84' - 18. Марсел Бибишков), 9. Бертранд Фоурие

Старши треньор: Славко Матич

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Диего Медина, 88. Адама Траоре, 4. Андре Хофман, 22. Огнйен Гашевич, 34. Петър Витанов, 10. Борислав Цонев (89' - 19. Марто Бойчев), 20. Браян Собреро (69' - 8. Йоан Манян), 11. Георги Русев (К) (78' - 17. Хосе Мартинес), 67. Фредерик Масиел (69' - 77. Елиас Франко), 93. Мамаду Диало (78' - 94. Атанас Илиев)

Старши треньор: Иван Стоянов