Алекса Каратанчева преодоля първия кръг в Анталия

Алекса Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната квалификантка Каратанчева елиминира Нина Радованович (Франция). Българката направи серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, когато съперничката ѝ реши да се откаже заради физически проблем след 33 минути на корта.

Така Алекса Каратанчева ще играе за място на четвъртфиналите срещу Джулиана Бестети (Италия).



В схемата на сингъл участва и Юлия Стаматова, която ще играе на старта срещу 18-годишната британка Руби Куулинг.

Стаматова вече започна с успех на двойки, като заедно със Селина Атай (Турция) победиха Аделина Лачинова (Латвия) и Кларя Вая (Сърбия) с 2:6, 6:2, 10-4.



Каратанчева и беларускинята Уляна Храбавец пък ще стартират при дуетите срещу румънките Дария Байлан и Алексия Траска.