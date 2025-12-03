Новини
Спорт »
Тенис »
Алекса Каратанчева преодоля първия кръг в Анталия

Алекса Каратанчева преодоля първия кръг в Анталия

3 Декември, 2025 18:42 552 0

  • алекса каратанчева-
  • сингъл-
  • тенис-
  • турнир-
  • анталия -
  • турция

18-годишната квалификантка елиминира Нина Радованович (Франция)

Алекса Каратанчева преодоля първия кръг в Анталия - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Алекса Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната квалификантка Каратанчева елиминира Нина Радованович (Франция). Българката направи серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, когато съперничката ѝ реши да се откаже заради физически проблем след 33 минути на корта.

Така Алекса Каратанчева ще играе за място на четвъртфиналите срещу Джулиана Бестети (Италия).


В схемата на сингъл участва и Юлия Стаматова, която ще играе на старта срещу 18-годишната британка Руби Куулинг.

Стаматова вече започна с успех на двойки, като заедно със Селина Атай (Турция) победиха Аделина Лачинова (Латвия) и Кларя Вая (Сърбия) с 2:6, 6:2, 10-4.


Каратанчева и беларускинята Уляна Храбавец пък ще стартират при дуетите срещу румънките Дария Байлан и Алексия Траска.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ