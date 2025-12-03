Новини
Интер оставя решението за бъдещето на двама от ветераните за последния момент

3 Декември, 2025 19:26 388 0

  • стефан де фрай -
  • франческо ачерби-
  • договор-
  • интер

Двамата чакат решението на клуба, докато агентът им подготвя алтернативи

Интер оставя решението за бъдещето на двама от ветераните за последния момент - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бъдещето на 33-годишния Стефан де Фрай и на 37-годишния Франческо Ачерби остава напълно неясно, след като и двамата навлизат в последните месеци от договорите си с Интер. Макар раздяла да изглежда вероятният сценарий, той не е единственият, подсказа техният агент Федерико Пасторело в разговор с “Tuttomercatoweb”.

По думите му ръководството на „нерадзурите“ е заявило ясно, че решение ще бъде взето едва след края на сезона. Дотогава всичко остава възможно — включително и подновяване, ако клубът реши, че има нужда от опита на двамата централни защитници. Пасторело подчерта, че отношенията между Интер и играчите са отлични, което прави възможен и вариант „в последната минута“.

Агентът добави, че неговата задача е да подготви различни опции, тъй като ситуацията засяга не само Ачерби и Де Фрай, а няколко играчи с изтичащи договори. Въпреки това и двамата бранители се чувстват прекрасно в клуба – Де Фрай вече осми сезон е част от Интер, а Ачерби се превърна в ключова фигура в последните кампании. Но разговорите по бъдещето им ще започнат чак в края на пролетта.


