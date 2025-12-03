Новини
Рома изпраща легендарен капитан на отбора от 50-те години

3 Декември, 2025 19:50 327 0

Бившият полузащитник и дългогодишен треньор в младежките школи на Интер и Ювентус си отиде на 96-годишна възраст

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Аркадио Вентури, един от емблематичните капитани на Рома през 50-те години, почина на 96-годишна възраст в родната си Виньола, провинция Модена. Вентури записва няколко участия за италианския национален отбор, включително и в състава за Олимпийските игри в Хелзинки през 1952 г.

След девет сезона в Рома, през които се превръща в уважавана фигура в съблекалнята, той продължава кариерата си в Интер и Бреша. По-късно се отдава на треньорска работа, като изгражда дълъг и успешен път в младежките формации на Интер - именно той открива таланта на Бепе Бергоми, който винаги е говорел за него с голяма признателност. След това работи и в академията на Ювентус.

Вентури е част от треньорския щаб на Интер и през някои от сезоните, белязали „скудетото на рекордите“ през 1988–89 г., второто при Джовани Трапатони.

„Аркадио беше олицетворението на мечтата на много деца – стигна до върха, но остана дълбоко свързан с корените си във Виньола,“ каза кметът Емилия Муратори.


