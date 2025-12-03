Рома изпраща легендарен капитан на отбора от 50-те години

Аркадио Вентури, един от емблематичните капитани на Рома през 50-те години, почина на 96-годишна възраст в родната си Виньола, провинция Модена. Вентури записва няколко участия за италианския национален отбор, включително и в състава за Олимпийските игри в Хелзинки през 1952 г.
След девет сезона в Рома, през които се превръща в уважавана фигура в съблекалнята, той продължава кариерата си в Интер и Бреша. По-късно се отдава на треньорска работа, като изгражда дълъг и успешен път в младежките формации на Интер - именно той открива таланта на Бепе Бергоми, който винаги е говорел за него с голяма признателност. След това работи и в академията на Ювентус.
Вентури е част от треньорския щаб на Интер и през някои от сезоните, белязали „скудетото на рекордите“ през 1988–89 г., второто при Джовани Трапатони.
„Аркадио беше олицетворението на мечтата на много деца – стигна до върха, но остана дълбоко свързан с корените си във Виньола,“ каза кметът Емилия Муратори.
"𝑳𝒂 𝑹𝒐𝒎𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒍'𝒉𝒐 𝒎𝒂𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒖𝒔𝒔𝒂, 𝒍'𝒉𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂"
Rileggi un'intervista rilasciata da Arcadio Venturi qualche anno fa ai media ufficiali del Club
📄 https://t.co/ZDDKxXWWAR#ASRoma pic.twitter.com/S58DY5f74K
