Рома надви Парма на "Олимпико"

Рома се наложи над Парма с 2:1 в интригуващ двубой от деветия кръг на Серия "А".

Още в началото на срещата "вълците" бяха изправени пред сериозно изпитание – Евън Фъргюсън получи неприятна травма и бе заменен принудително още в 7-ата минута, което разстрои плановете на треньора Джан Пиеро Гасперини. Въпреки това, домакините не се предадоха и продължиха да търсят път към вратата на гостите.

В 40-ата минута Матиас Соуле успя да прати топката в мрежата на Парма, но радостта на римляните бе кратка – попадението бе отменено поради засада след намесата на ВАР.

Второто полувреме донесе повече динамика и голови ситуации. В 63-ата минута Марио Ермосо откри резултата след прецизно подаване от Пауло Дибала, с което даде заслужена преднина на Рома. По-късно, в 81-ата минута, резервата Артьом Довбик удвои аванса на "джалоросите" и сякаш реши изхода на срещата.

Парма обаче не се предаде без бой – пет минути преди края Алесандро Чиркати върна интригата с красиво попадение, но времето не стигна на гостите за нещо повече.

С този успех Рома записва седма победа за сезона и се изравнява по точки с лидера Наполи, затвърждавайки амбициите си за челните позиции в класирането. За Парма това бе четвърто поражение, което ги оставя на 15-о място в таблицата.