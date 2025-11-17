Новини
Почина български именит борец

17 Ноември, 2025 11:24 1 380 2

  • почина -
  • димитър манчоров-
  • национален състезател -
  • борба-
  • пловдивската школа-
  • турнири -
  • шампион

Димитър Манчоров си отиде от този свят на 78 госини

Почина български именит борец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На 78-годишна възраст почина Димитър Манчоров, дългогодишен национален състезател по класическа борба.

Той бе възпитаник на пловдивската школа, многократен медалист от международни турнири и шампион на България.

Поклонението ще бъде на 17 ноември, понеделник, от 12,45 ч в гробищен парк "Рогошко шосе" в Пловдив.


Поклон пред паметта му!


  • 1 123456

    2 1 Отговор
    Стела му памет ! Запомняща се фигура на български мъж! Светъл път , съседе !

    12:02 17.11.2025

  • 2 Голям борец

    2 1 Отговор
    Светла му памет!
    При комунизма имахме десетки борци европейски и световни шампиони.
    Десетки бяха и по вдигане на тежести.
    Сега има един Карлос и го разнасят по медии и студия.

    12:24 17.11.2025

