Почина български именит борец

На 78-годишна възраст почина Димитър Манчоров, дългогодишен национален състезател по класическа борба.
Той бе възпитаник на пловдивската школа, многократен медалист от международни турнири и шампион на България.
Поклонението ще бъде на 17 ноември, понеделник, от 12,45 ч в гробищен парк "Рогошко шосе" в Пловдив.
Поклон пред паметта му!
12:02 17.11.2025
2 Голям борец
При комунизма имахме десетки борци европейски и световни шампиони.
Десетки бяха и по вдигане на тежести.
Сега има един Карлос и го разнасят по медии и студия.
12:24 17.11.2025