Пауло Дибала с неприятна травма след пропусната дузпа срещу Милан

3 Ноември, 2025 14:23 453 0

  • рома -
  • пауло дибала -
  • милан-
  • бялата точка-
  • майк менян-
  • серия а-
  • футбол

Сериозен удар за Рома

Пауло Дибала с неприятна травма след пропусната дузпа срещу Милан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аржентинската звезда на Рома - Пауло Дибала преживя истински кошмар по време на гостуването на "вълците" на Милан, завършило с минимална загуба 0:1 за римляните. В решителните минути на двубоя, нападателят получи шанс да изравни резултата от бялата точка, но стражът на домакините Майк Менян отрази удара му, а секунди по-късно Дибала почувства остра болка в бедрото.

Травмата на аржентинския национал дойде като гръм от ясно небе за тима на Джан Пиеро Гасперини, който не скри разочарованието си след края на срещата. Специалистът определи контузията на своя ключов нападател като сериозна загуба за състава, особено в този решаващ етап от сезона.

Дибала, който е сред най-важните фигури в атаката на Рома, ще премине допълнителни медицински прегледи, за да се установи степента на увреждането.


