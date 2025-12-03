Черно море удари Берое в края

Черно море обърна Берое с гол в добавеното време в Стара Загора и победи с 2:1. Домакините поведоха чрез Тижан Сона в през първата част, а Черно море изравни в 53-ата минута чрез Георги Лазаров. В 92-ата минута Густаво Франса отбеляза победното попадение, след като направи добавка в мрежата на Кинтеро.

Срещата започна равностойно, като в първите 15–20 минути липсваха опасности пред двете врати. Първата по-сериозна ситуация дойде в 19-ата минута, когато Уеслен опита удар, но Хуан Пабло Саломони блокира. Малко след това Георги Лазаров стреля по диагонала, но Валентино Кинтеро се намеси и спаси.

Черно море продължи да бъде по-активният отбор в следващите минути. Уеслен преодоля защитник на Берое по десния фланг и подаде към точката на дузпата, където Васил Панайотов остави топката за Асен Чандъров, но последвалият удар премина над вратата. Берое отговори с изстрел от дистанция на Алберто Салидо, преминал в аут.

В 32-ата минута Кинтеро отново бе на мястото си, спасявайки удар на Лазаров от малък ъгъл.

В 36-ата минута домакините пратиха топката в мрежата чрез Саломони, но попадението беше отменено заради засада.

Берое откри резултата в добавеното време на първата част. Алберто Салидо центрира отдясно, топката премина през наказателното поле и достигна до Тижан Сона, който отблизо я насочи във вратата за 1:0. Това бе и първият точен удар за старозагорци в мача.

Черно море изравни в 53-ата минута. Георги Лазаров засече с глава центриране отдясно и насочи топката в мрежата – 1:1.

В следващите минути беройци създадоха две добри възможности, но Кристиан Томов се намеси решително. Вратарят на Черно море спаси опасен удар по земя на Салидо, след като секунди по-рано Хуанка Пинеда бе спрян в добра позиция.

В 73-ата минута Берое беше близо отново да поведе, но удар с глава на Хуанка Пинеда срещна гредата.

Осем минути по-късно и "моряците" имаха страхотна възможност. Кинтеро спаси удар на Густаво Франса по тревата, а при добавката Лазаров не уцели вратата от няколко метра.

В продължението Берое можеше да отбележи победе гол. Нене влезе в наказателното поле и стреля, но топката излезе в аут.

Победният гол падна във втората минута на добавеното време. Тогава Асен Дончев стреля от границата на наказателното поле, Кинтеро изби, но топката попадна на главата на Густаво Франса и той вкара за 1:2.

БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА - ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА 1:2

1:0 Тижан Сона 45`+2`, 1:1 Георги Лазаров 53`, 1:2 Густаво Франса 90`+2`

БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА: 99. Валентино Кинтеро, 23. Тижан Сона, 3. Хуан Пабло Саломони (К), 4. Факундо Константини, 27. Аугусто Дабо, 8. Алехандро Масого, 15. Факундо Аларкон (69' - 9. Йесид Валбуена), 24. Стефан Гаврилов, 11. Исмаел Ферер, 7. Хуанка Пинеда, 21. Алберто Салидо

Старши треньор: Хосу Урибе

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов, 8. Асен Дончев, 28. Влатко Дробаров (71' - 50. Ертан Томбак), 3. Живко Атанасов, 15. Дани Мартин (30' - 26. Жоао Бандаро), 10. Асен Чандъров, 29. Берк Бейхан (64' - 24. Давид Телеш), 99. Уеслен (71' - 9. Густаво Франса), 71. Васил Панайотов (К), 16. Андреяс Калкан (46' - 11. Жоао Педро), 19. Георги Лазаров

Старши треньор: Илиан Илиев