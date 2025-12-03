Дузпа в продължението реши изхода на мача ЦСКА - Локомотив Пловдив

ЦСКА продължи победната си серия с инфарктна победа над Локомотив Пловдив дошла след дузпа дълбоко в добавеното време. Мачът на стадион "Васил Левски" завърши при 2:1, като гостите бяха стигнали до изравнителен гол 6 минути преди края на мача. Срещата започна със специален жест от двата отбора, които излязоха на терена с фланелки в подкрепа на Любослав Пенев. През първото полувреме Леанрдо Годой вкара поредния си гол за "червените", с който ЦСКА поведе. 6 минути преди края на мача Хуан Переа изравни, след като "черно-белите" се възползваха от грешка при изнасянето на топката от страна на "армейците".

Още в 9-ата минута домакините стигнаха до първата по-сериозна опасност. След разбъркване в наказателното поле Леандро Годой отправи удар, но Боян Милосавлевич се намеси. Малко след това Йоанис Питас изведе Годой с пета, но новият изстрел на аржентинеца отново бе спасен. В 14-ата минута Улаус Скаршем опита удар от дистанция, който премина покрай вратата.

ЦСКА продължи да бъде по-настоятелният тим. Питас стреля отдалеч в 17-ата минута, макар и неточно, а десет минути по-късно Джеймс Ето‘о шутира от границата на наказателното поле, но топката премина покрай левия стълб.

В 33-ата минута домакините бяха много близо до гол. Ето‘о центрира отдясно, защитата на Локомотив не изчисти добре, а Скаршем нанесе точен удар, който срещна десния страничен стълб.

ЦСКА откри резултата в 35-ата минута. След грешка в защитата на гостите Джеймс Ето‘о отне топката и центрира остро в наказателното поле, където Леандро Годой бе на правилното място, за да завърши атаката и да даде аванс на своя отбор.

До почивката Локомотив опита да отговори чрез Ефе Али, но ударът му от ръба на наказателното поле бе неточен.

След подновяването на играта Теодор Иванов засече с глава след корнер, но Милосавлевич улови без проблем. В средата на второто полувреме Каталин Иту намери Переа, чийто удар бе блокиран от защитата на домакините.

В 68-ата минута вратарят на Локомотив Пловдив, Милосавлевич, излезе извън наказателното поле и игра с ръка, но ситуацията бе подмината от главния съдия.

6 минути преди края на мача Локомотив Пловдив изравни. Делова сбърка при изнасянето на топката, "черно-белите" направиха добър преход в атака, а Хуан Переа се справи с Иван Турицов и с хубав удар от дистанция вкара в мрежката на "червените".

В 87-ата минута ЦСКА пропусна шанс да поведе в резултата. Годой стреля с глава, но защитник изби преди топката до стигне до вратата.

Две минути по-късно Годой отново стреля от дистанция, но топката излезе в аут.

В 93-ата минута на мача ЦСКА получи право да изпълни дузпа. Питак опита да измъкне топката в наказателното поле и топката се удари в ръката на Ивайло Иванов. Първоначално ситуацията бе подбината от Димитър Димитров, но след ВАР намеса бе отсъдена дузпа за "червените". Леандро Годой застана зад бялата точка и отбеляза победния гол за ЦСКА.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 2:1

1:0 Леандро Годой 35`, 1:1 Хуан Переа 84`, 2:1 Леанрдо Годой 90`+5`-дузпа

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов (К), 17. Анхело Мартино - 8. Давид Сегер (62' - 4. Адриан Лапеня), 99. Джеймс Ето’о (81' - 19. Иван Турицов)- 73. Илиан Илиев (62' - 30. Петко Панайотов), 7. Улаус Скаршем, 28. Йоанис Питас - 9. Леандро Годой

Старши треньор:Христо Янев

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Боян Милосавлйевич, 2. Адриан Кова, 13. Лукас Риян, 23. Мартин Русков, 21. Енцо Еспиноса - 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али (79' - 14. Димитър Илиев) - 94. Каталин Иту, 39. Парвиз Умарбаев (К), 7. Севи Идриз (67' - 10. Франсиско Политино) - 9. Хуан Переа

Старши треньор: Душан Косич