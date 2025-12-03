Байерн Мюнхен продължава напред за Купата на Германия

Баварският колос Байерн Мюнхен си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на Германия, след като надделя с 3:2 над Унион Берлин в напрегнат сблъсък на "Стадиона на старото лесничейство". Въпреки че гостите от Мюнхен контролираха голяма част от срещата, домакините от столицата не се предадоха и направиха мача истински трилър до последния съдийски сигнал.

Още в 12-ата минута съдбата се усмихна на Байерн, когато Илиас Анса неволно прати топката в собствената си мрежа, давайки ранен аванс на гостите. Само дванадесет минути по-късно английският голмайстор Хари Кейн покачи резултата на 2:0, затвърждавайки доминацията на баварците.

Унион Берлин обаче не се отказа и в 40-ата минута получи шанс да се върне в мача. Леополд Куерфелд бе безпогрешен от бялата точка и намали изоставането на домакините. В самия край на първата част обаче нов автогол – този път дело на Диого Леите след остро центриране на Майкъл Олисе – отново увеличи преднината на Байерн.

След почивката Унион Берлин се хвърли в атака и успя да върне още един гол, отново чрез дузпа, реализирана от Куерфелд. Въпреки усилията на домакините, Байерн удържа преднината си и си осигури място сред най-добрите осем в турнира.