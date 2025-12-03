Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен продължава напред за Купата на Германия

Байерн Мюнхен продължава напред за Купата на Германия

3 Декември, 2025 23:45 395 0

  • байерн мюнхен -
  • турнир-
  • купата на германия-
  • унион берлин

Баварците надделяха над Унион Берлин

Байерн Мюнхен продължава напред за Купата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на Германия, след като надделя с 3:2 над Унион Берлин в напрегнат сблъсък на "Стадиона на старото лесничейство". Въпреки че гостите от Мюнхен контролираха голяма част от срещата, домакините от столицата не се предадоха и направиха мача истински трилър до последния съдийски сигнал.

Още в 12-ата минута съдбата се усмихна на Байерн, когато Илиас Анса неволно прати топката в собствената си мрежа, давайки ранен аванс на гостите. Само дванадесет минути по-късно английският голмайстор Хари Кейн покачи резултата на 2:0, затвърждавайки доминацията на баварците.

Унион Берлин обаче не се отказа и в 40-ата минута получи шанс да се върне в мача. Леополд Куерфелд бе безпогрешен от бялата точка и намали изоставането на домакините. В самия край на първата част обаче нов автогол – този път дело на Диого Леите след остро центриране на Майкъл Олисе – отново увеличи преднината на Байерн.

След почивката Унион Берлин се хвърли в атака и успя да върне още един гол, отново чрез дузпа, реализирана от Куерфелд. Въпреки усилията на домакините, Байерн удържа преднината си и си осигури място сред най-добрите осем в турнира.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ