Абърдийн с Димитър Митов изпусна победата срещу Сейнт Мирън в последните секунди

Тимът на вратаря Димитър Митов - Абърдийн изпусна победата срещу Сейнт Мирън буквално в последния момент на срещата от 15-ия кръг на шотландската Висша лига. Двубоят завърши при зрелищното равенство 3:3, изпълнено с обрати, драма и емоции до самия край.

Сблъсъкът започна с равностойна игра, но след почивката гостите от Сейнт Мирън първи намериха път към мрежата. В 54-ата минута Маркъс Фрейзър хладнокръвно реализира дузпа, давайки преднина на своя тим.

Това обаче само разпали амбициите на „доновете“, които отвърнаха с бързи и красиви атаки. Данте Полвара възстанови равенството, а малко по-късно Марко Лазетич изведе Абърдийн напред, обръщайки резултата в полза на домакините.

В 82-ата минута обаче Джона Аюнга върна интригата, след като се разписа за 2:2.

Драмата не спря дотук – Лазетич отново се превърна в герой за Абърдийн, пронизвайки вратата на Шамал Джордж само пет минути преди последния съдийски сигнал.

Когато изглеждаше, че трите точки ще останат на „Питодри“, гостите нанесоха последния си удар – в деветата минута на добавеното време Ричард Кинг донесе равенството за Сейнт Мирън, оставяйки домакините разочаровани.

Българският национал Димитър Митов изигра цял мач под рамката на Абърдийн, който заема седмо място с 18 точки.