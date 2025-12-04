Новини
Спорт »
Световен футбол »
Абърдийн с Димитър Митов изпусна победата срещу Сейнт Мирън в последните секунди

Абърдийн с Димитър Митов изпусна победата срещу Сейнт Мирън в последните секунди

4 Декември, 2025 07:21 461 0

  • димитър митов -
  • абърдийн -
  • сейнт мирън-
  • шотландската висша лига

Мачът давърши при зрелишното 3:3

Абърдийн с Димитър Митов изпусна победата срещу Сейнт Мирън в последните секунди - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тимът на вратаря Димитър Митов - Абърдийн изпусна победата срещу Сейнт Мирън буквално в последния момент на срещата от 15-ия кръг на шотландската Висша лига. Двубоят завърши при зрелищното равенство 3:3, изпълнено с обрати, драма и емоции до самия край.

Сблъсъкът започна с равностойна игра, но след почивката гостите от Сейнт Мирън първи намериха път към мрежата. В 54-ата минута Маркъс Фрейзър хладнокръвно реализира дузпа, давайки преднина на своя тим.

Това обаче само разпали амбициите на „доновете“, които отвърнаха с бързи и красиви атаки. Данте Полвара възстанови равенството, а малко по-късно Марко Лазетич изведе Абърдийн напред, обръщайки резултата в полза на домакините.

В 82-ата минута обаче Джона Аюнга върна интригата, след като се разписа за 2:2.

Драмата не спря дотук – Лазетич отново се превърна в герой за Абърдийн, пронизвайки вратата на Шамал Джордж само пет минути преди последния съдийски сигнал.

Когато изглеждаше, че трите точки ще останат на „Питодри“, гостите нанесоха последния си удар – в деветата минута на добавеното време Ричард Кинг донесе равенството за Сейнт Мирън, оставяйки домакините разочаровани.

Българският национал Димитър Митов изигра цял мач под рамката на Абърдийн, който заема седмо място с 18 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ