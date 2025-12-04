Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (4 декември)

Спортът по ТВ в четвъртък (4 декември)

4 Декември, 2025

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов

11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

11.00 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3

12.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма - Евроспорт 2

13.00 Футбол: Добруджа – Лудогорец - Диема спорт

13.05 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, мъже - Евроспорт 2

14.10 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма - Евроспорт 2

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство - Евроспорт 1

15.30 Футбол: Ботев Враца – Спартак Варна - Диема спорт

18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Клайпеда - МАХ Спорт 4

18.00 Футбол: Славия – Левски - Диема спорт

18.05 Ски скокове: СК във Висла, голяма шанца, жени - Евроспорт 2

19.00 Футбол: Парма – Болоня - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Новара – Фенербахче - МАХ Спорт 1

19.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Бийвър Крийк, спускане, мъже - Евроспорт 1

20.00 Баскетбол: Кемниц – Тюрк Телеком - МАХ Спорт 4

20.00 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3

20.30 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж - Евроспорт 2

21.05 Баскетбол, Апоел ТА – АСВЕЛ - МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Фенербахче - МАХ Спорт 2

21.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство - Евроспорт 1

22.00 Футбол: Манчестър Юнайтед – Уест Хем - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Лацио – Милан - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Екстремадура – Севиля - МАХ Спорт 4


