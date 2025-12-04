Новини
Вече е ясно за колко време Трент ще е извън игра

4 Декември, 2025 17:45 510 0

Трент е диагностициран с мускулна травма в областта на правия бедрен мускул на левия квадрицепс

Вече е ясно за колко време Трент ще е извън игра - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Реал Мадрид - Трент Александър-Арнолд, ще е извън игра около два месеца. Английският национал получи контузия при снощната победа с 3:0 в Ла Лига над Атлетик Билбао и беше заменен в 55-ата минута.

„Трент е диагностициран с мускулна травма в областта на правия бедрен мускул на левия квадрицепс“, съобщиха от пресслужбата на Реал Мадрид.

За Александър Арнолд това е втора травма след трансфера му в Реал Мадрид. През септември той отново имаше проблем с бедрото и не игра близо месец.


