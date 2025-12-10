Новини
Анчелоти: Арсенал ще вземе титлата на Острова

Анчелоти: Арсенал ще вземе титлата на Острова

10 Декември, 2025

Там имат трима бразилци на име Габриел. Стискам палци и на Тотнъм заради Ричарлисон, коментира селекционерът на"селесао"

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти изрази убеждението си, че Арсенал ще бъде тазгодишният шампион в Премиър лийг, като същевременно заяви, че е фен на английския футбол, sportal.bg.

В скорошно интервю италианският специалист беше попитан за прогнозата си относно шампиона във Висшата лига и отговори без колебание, посочвайки отбора на Микел Артета.

„Кой ще спечели Премиър лийг? Арсенал. Аз съм любител на английското първенство и смятам, че те започнаха наистина добре“, заяви Анчелоти. Опитният треньор обоснова избора си, подчертавайки стабилността на лондонския отбор, като не пропусна да спомене и бразилските играчи, които се състезават в първенството. „Те са изградили стабилен отбор. Разбира се, подкрепям Арсенал, защото там имат трима бразилци на име Габриел. Стискам палци и на Тотнъм заради Ричарлисон. Подкрепям бразилските играчи“, завърши той.


