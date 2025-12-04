Новини
Съседите в класирането Ботев Враца и Спартак Варна се срещат в северозападния град днес

Мачът е от 15:30 часа

Съседите в класирането Ботев Враца и Спартак Варна се срещат в северозападния град днес - 1
Снимка: facebook
Ботев Враца посреща Спартак Варна в среща от 18-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ е днес от 15:30 часа, а главен съдия е Мартин Марков.

Двата отбора са съседи в класирането. Ботев Враца заема 11-ото място с 21 точки, а Спартак Варна е на 12-а позиция със 17 пункта. Врачанският тим започна силно след идването на треньора Тодор Симов, но в последните два кръга допусна последователни загуби – от Славия (0:1) и Лудогорец (0:2). Отборът е сред най-нискорезултатните в първенството с отбелязани 13 гола, но и с една от по-стабилните защити – 16 допуснати попадения.

Гостите от Варна също се намират в труден период. Съставът на Гьоко Хаджиевски няма победа в последните четири срещи и загуби три от тях. В предишния кръг тимът отстъпи с 0:4 на ЦСКА. Спартак ще бъде без капитана Деян Лозев, който е с разтежение и няма да играе до края на годината. Възможно е към състава да се присъедини Матео Петрашило, а участието на Цветослав Маринов ще бъде преценявано до последния момент.

Ботев Враца не отчита кадрови проблеми, но клубът е засегнат от наложена санкция, която временно забранява регистрация на нови състезатели. Въпреки това наличният състав е в пълна готовност за предстоящия двубой.

По-рано през сезона двата отбора завършиха 1:1 във Варна, а последният мач между тях във Враца също приключи при равен резултат – 1:1.

Билети за срещата се продават на касите на стадион "Христо Ботев" преди мача.


