Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фламенго триумфира с титлата в Бразилия

Фламенго триумфира с титлата в Бразилия

4 Декември, 2025 11:55 392 0

  • фламенго -
  • шампион-
  • рио де жанейро-
  • сеара-
  • самуел лино-
  • палмейрас -
  • атлетико минейро-
  • бразилия-
  • футбол свят

"Червено-черните" от Рио празнуват заслужено, а феновете им могат да се гордеят с поредния златен сезон

Фламенго триумфира с титлата в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза бразилското футболно първенство, след като Фламенго официално се окичи с шампионската корона! Тимът от Рио де Жанейро затвърди доминацията си, след като надделя с минималното 1:0 над Сеара на своя стадион и си осигури недостижима преднина кръг преди финалния съдийски сигнал на сезона.

Герой на вечерта стана бързоногият Самуел Лино, който в 37-ата минута разпечата вратата на гостите и донесе така жадуваните три точки за "червено-черните".

С този успех възпитаниците на Луиш Фелипе не само затвърдиха статута си на най-силния отбор в страната, но и добавиха нов трофей към витрината си, само дни след като триумфираха и във финала на Копа Либертадорес срещу Палмейрас.

Фламенго триумфира с титлата в Бразилия
Снимка: БГНЕС/EПA

В същото време Палмейрас не срещна трудности при визитата си на Атлетико Минейро и се поздрави с убедителна победа 3:0. Флако Лопес даде тон на головата фиеста още в 9-ата минута, а Алан удвои преднината в 20-ата. Луиджи оформи крайния резултат в 81-ата минута.

Въпреки разгромния успех, точковият актив на Палмейрас се оказа недостатъчен за титлата.

След този кръг Фламенго вече разполага със 78 точки и е недостижим на върха, докато Палмейрас остава втори с пет пункта по-малко.

Фламенго триумфира с титлата в Бразилия
Снимка: БГНЕС/EПA


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ