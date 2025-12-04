Фламенго триумфира с титлата в Бразилия

Вълнуваща развръзка беляза бразилското футболно първенство, след като Фламенго официално се окичи с шампионската корона! Тимът от Рио де Жанейро затвърди доминацията си, след като надделя с минималното 1:0 над Сеара на своя стадион и си осигури недостижима преднина кръг преди финалния съдийски сигнал на сезона.

Герой на вечерта стана бързоногият Самуел Лино, който в 37-ата минута разпечата вратата на гостите и донесе така жадуваните три точки за "червено-черните".

С този успех възпитаниците на Луиш Фелипе не само затвърдиха статута си на най-силния отбор в страната, но и добавиха нов трофей към витрината си, само дни след като триумфираха и във финала на Копа Либертадорес срещу Палмейрас.

В същото време Палмейрас не срещна трудности при визитата си на Атлетико Минейро и се поздрави с убедителна победа 3:0. Флако Лопес даде тон на головата фиеста още в 9-ата минута, а Алан удвои преднината в 20-ата. Луиджи оформи крайния резултат в 81-ата минута.

Въпреки разгромния успех, точковият актив на Палмейрас се оказа недостатъчен за титлата.

След този кръг Фламенго вече разполага със 78 точки и е недостижим на върха, докато Палмейрас остава втори с пет пункта по-малко.

