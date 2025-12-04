Новини
Спорт »
Тенис »
Диа Евтимова се класира за втория кръг в Дейтона Бийч

Диа Евтимова се класира за втория кръг в Дейтона Бийч

4 Декември, 2025 14:06 449 0

  • диа евтимова -
  • турнир-
  • тенис -
  • дейтона бийч -
  • сащ-
  • гергана топалова

Гергана Топалова отпадна от същия турнир

Диа Евтимова се класира за втория кръг в Дейтона Бийч - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Дейтона Бийч (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

На старта Евтимова преодоля убедително Малвина Ровинска (Полша) с 6:2, 6:0 само за 64 минути.

Ровинска намали за 2:3 в първия сет, но последва серия от девет последователни гейма за 38-годишната българка

След това Диа Евтимова претърпя поражение в първия си мач от надпреварата на двойки.


Българката и румънката Елена-Теодора Кадар бяха трети поставени, но отстъпиха с 4:6, 3:6 от Зоуи Хит (САЩ) и Каролина Мартинс (Бразилия) за 77 минути игра.

В друг мач от първия кръг на сингъл шестата в схемата Гергана Топалова загуби от американката Мая Айенгар с 6:1, 2:6, 4:6. Двубоят продължи два часа и 21 минути.

Топалова спечели първия сет, но във втория изостана с 1:3. Тя намали за 2:3, но Айенгар взе следващите три гейма за 6:2.

В решителния трети сет българската тенисистка навакса пасив от 2:4 до 4:4, но американката стигна до успеха с 6:4 при четвъртия си мачбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ