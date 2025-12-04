Новини
Денис Карягин с 32 точки в Италия

4 Декември, 2025 15:02 684 0

Руси Желев също остави ярка следа

Българските волейболни национали Денис Карягин и Руси Желев изиграха ключова роля за впечатляващата победа на Банка Мачерата Физиомед срещу Ема Вилас Кодиеко Лупи (Сиена) с 3:2 гейма (28:26, 19:25, 25:22, 22:25, 15:13) в осмия кръг на Серия А2.

Карягин бе истинският герой на двубоя, като наниза цели 32 точки, включително 3 блокади, и демонстрира завидна ефективност в атака – 52%. Освен това, посрещането му бе на висота – 23% перфектно и 64% позитивно, което му донесе заслужено признание за Най-полезен играч (MVP) на срещата.

Руси Желев също остави ярка следа с 12 точки, сред които 1 ас, и 42% успеваемост в нападение. Той се отличи и с 22% перфектно и 48% позитивно посрещане, допринасяйки значително за успеха на своя тим.

От страна на гостите от Сиена, бившият национал на Италия Габриеле Нели реализира 20 точки (1 ас, 1 блок, 51% ефективност), а Фелипе Бенавидес добави още 16.

След този драматичен успех, Банка Мачерата се изкачи на деветото място във временното класиране с актив от 10 точки (4 победи и 4 загуби). Сиена заема седмата позиция с 13 точки и същия баланс от победи и поражения.


