Ботев жегна Локо Пд: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

Ботев (Пловдив) отбеляза седмата годишнина от феноменалния гол на Тодор Неделев в градското дерби с Локомотив. На 4 декември 2018 г., на стадиона в парк "Лаута", "канарчетата" побеждават с 2:0, а любимецът на "жълто-черните" фенове прехвърля вратаря Мартин Луков с хубав удар от центъра на терена. Преди него точен е още Кристиан Димитров.

Освен датата 04.12., от Ботев жегнаха "смърфовете" и със спечелената наскоро служебна победа с 4:0, изтъквайки, че "числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби".

"Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

На 4 декември 2018 година Тодор Неделев взриви “жълто-черния” сектор на “Лаута” със зашеметяващ гол от центъра!

Гол за историята!".