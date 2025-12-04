Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев жегна Локо Пд: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

Ботев жегна Локо Пд: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

4 Декември, 2025 18:29 413 0

  • тодор неделев-
  • футбол-
  • локомотиев пловдив

На 4 декември 2018 година Тодор Неделев взриви “жълто-черния” сектор на “Лаута” със зашеметяващ гол от центъра!

Ботев жегна Локо Пд: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) отбеляза седмата годишнина от феноменалния гол на Тодор Неделев в градското дерби с Локомотив. На 4 декември 2018 г., на стадиона в парк "Лаута", "канарчетата" побеждават с 2:0, а любимецът на "жълто-черните" фенове прехвърля вратаря Мартин Луков с хубав удар от центъра на терена. Преди него точен е още Кристиан Димитров.

Освен датата 04.12., от Ботев жегнаха "смърфовете" и със спечелената наскоро служебна победа с 4:0, изтъквайки, че "числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби".

"Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

На 4 декември 2018 година Тодор Неделев взриви “жълто-черния” сектор на “Лаута” със зашеметяващ гол от центъра!

Гол за историята!".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ