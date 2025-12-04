Меси за Гуардиола: Той е съвършен и е най-добрият от всички

Капитанът на Аржентина Лионел Меси сподели очакванията си за предстоящото Световно първенство броени дни преди жребия за груповата фаза на турнира. Надпреварата ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада, където албиселесте ще опита да защити титлата си от Катар.

В интервю за ESPN звездата на Интер Маями изрази увереност, че тимът има сили да повтори триумфа, но акцентира и върху фактора късмет в елиминациите.

"Да, отново ще дадем всичко от себе си, ще се борим и ще се опитаме да стигнем до трофея. И все пак, заради малки детайли, може да бъдеш елиминиран. Световното първенство е много трудно. Всеки отбор може да ти усложни нещата, да удари греда и топката да влезе, да удари греда и топката да влезе, и да бъдеш елиминиран, да загубиш на дузпи...", коментира Меси.

Нападателят даде за пример мачовете срещу Нидерландия и Франция на предишния Мондиал, където аржентинците стигнаха до крайния успех след изпълнение на дузпи.

"В самите мачове бяхме много по-добри както срещу Нидерландия, така и срещу Франция, но в крайна сметка стигнахме до дузпи. След това имахме звяра, който беше Дибу, който ни помогна да спечелим, но е възможно да стигнеш до дузпи и да не спечелиш. Много е трудно да спечелиш Мондиал", допълни той.

Преди финала за Купата на MLS срещу Ванкувър Уайткапс, Меси не спести суперлативи за бившия си наставник Джосеп Гуардиола.

"За мен той е уникален. Има някои изключително добри треньори, но той има нещо различно. За мен той е най-добрият от всички. По отношение на визията му, подготовката му за мача и способността му да общува с играчите, той е съвършен. Пеп отиде и на други места и продължи да печели. Не само заради победите, но и заради начина, по който играеха отборите му", завърши аржентинецът.