Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси за Гуардиола: Той е съвършен и е най-добрият от всички

Меси за Гуардиола: Той е съвършен и е най-добрият от всички

4 Декември, 2025 17:30 521 0

  • лионел меси-
  • пеп гуардиола-
  • футбол

В интервю за ESPN звездата на Интер Маями изрази увереност, че тимът има сили да повтори триумфа, но акцентира и върху фактора късмет в елиминациите

Меси за Гуардиола: Той е съвършен и е най-добрият от всички - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Аржентина Лионел Меси сподели очакванията си за предстоящото Световно първенство броени дни преди жребия за груповата фаза на турнира. Надпреварата ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада, където албиселесте ще опита да защити титлата си от Катар.

В интервю за ESPN звездата на Интер Маями изрази увереност, че тимът има сили да повтори триумфа, но акцентира и върху фактора късмет в елиминациите.

"Да, отново ще дадем всичко от себе си, ще се борим и ще се опитаме да стигнем до трофея. И все пак, заради малки детайли, може да бъдеш елиминиран. Световното първенство е много трудно. Всеки отбор може да ти усложни нещата, да удари греда и топката да влезе, да удари греда и топката да влезе, и да бъдеш елиминиран, да загубиш на дузпи...", коментира Меси.

Нападателят даде за пример мачовете срещу Нидерландия и Франция на предишния Мондиал, където аржентинците стигнаха до крайния успех след изпълнение на дузпи.

"В самите мачове бяхме много по-добри както срещу Нидерландия, така и срещу Франция, но в крайна сметка стигнахме до дузпи. След това имахме звяра, който беше Дибу, който ни помогна да спечелим, но е възможно да стигнеш до дузпи и да не спечелиш. Много е трудно да спечелиш Мондиал", допълни той.

Преди финала за Купата на MLS срещу Ванкувър Уайткапс, Меси не спести суперлативи за бившия си наставник Джосеп Гуардиола.

"За мен той е уникален. Има някои изключително добри треньори, но той има нещо различно. За мен той е най-добрият от всички. По отношение на визията му, подготовката му за мача и способността му да общува с играчите, той е съвършен. Пеп отиде и на други места и продължи да печели. Не само заради победите, но и заради начина, по който играеха отборите му", завърши аржентинецът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ