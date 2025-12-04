Новият шеф в Нюкасъл с амбициозна цел - иска клубът да е сред най-добрите в света до 2030 година

Новият изпълнителен директор на английския Нюкасъл Юнайтед Дейвид Хопкинсън иска клубът да бъде сред най-добрите в света до 2030 година. Такава е смелата визия, която той има за "черно-белите" в следващите пет години. Той иска да се изгради организация, чиято единствена цел е да печели.

"Подобен прогрес не отнема толкова дълго, колкото може би си мислите. Първо трябва да сме напълно наясно с това, което искаме да постигнем. Трябва да имаме кураж да игнорираме тези, които се съмняват в нас, и дори тези, които ни се смеят. Такива винаги ще има“, заяви Хопкинсън.

54-годишният канадец се присъедини към Нюкасъл през септември тази година. Преди това е бил начело на комерсиалните дейности на хокейния Торонто Мейпъл Лийфс и баскетболния Торонто Раптърс в родината си. Отборът на Раптърс в Националната баскетболна асоциация (НБА) според него е бил "загубен в гората" през 2014 година, а само пет години по-късно стига до първата си титла.

"Правил съм го с тотален аутсайдер, а Нюкасъл не е такъв. Нюкасъл вече е добър. Работил съм в клуб, който беше много зле, губеше постоянно. През 2014 падахме по възможно най-лошия начин. През 2019 имахме шампионски парад. Така че всичко е възможно, но изисква прозрачност и усърдна работа“, добави той.

Преди да пристигне в североизточна Англия, Дейвид Хопкинсън е работил като ръководител на партньорствата на испанския футболен гранд Реал Мадрид и като президент на "Медисън Скуеър Гардън Спортс", собственик на Ню Йорк Никс в НБА и на Ню Йорк Рейнджърс в Националната хокейна лига (НХЛ).

"Свраките" са на 12-о място в английския Премиършип с 19 точки, на 14 зад лидера Арсенал и на 8 над зоната на изпадащите. Клубът също се състезава в Шампионската лига за втори път в последните три сезона, където заема 11-ата позиция с 9 точки след пет изиграни двубоя.