Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА планира революция: ВАР ще следи и корнерите

ФИФА планира революция: ВАР ще следи и корнерите

5 Декември, 2025 16:42 568 2

  • фифа-
  • вар-
  • корнери-
  • световно първенство 2026-
  • футболни правила-
  • пиерлуиджи колина-
  • видеоасистент-рефер-
  • иновации във футбола

Въведението може да се използва по време на световното първенство през 2026г.

ФИФА планира революция: ВАР ще следи и корнерите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната футболна централа ФИФА обмисля да разшири обхвата на видеоасистент-рефера (ВАР), като включи и спорните ситуации при ъгловите удари на предстоящото Световно първенство през 2026 година, което ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико.

Нововъведението цели да повиши справедливостта на терена, като предостави възможност за преразглеждане на решенията при корнерите – един от най-честите източници на напрежение и спорове по време на мачовете.

Според ръководителя на съдийската комисия към ФИФА, легендарния Пиерлуиджи Колина, интегрирането на ВАР при ъгловите удари няма да доведе до излишно забавяне на играта.

„Времето, което се отделя за подготовка на корнер – обикновено между 10 и 15 секунди, докато защитниците и нападателите заемат позиции – е напълно достатъчно за проверка на спорни ситуации. Ако има грешка при отсъждането на ъглов удар, всички ще разполагат с ясни доказателства още преди подновяването на играта. Не бива да си затваряме очите и да се надяваме, че нищо нередно няма да се случи при изпълнението на корнер“, категоричен е Колина.

Тази иновация е част от стремежа на ФИФА да гарантира максимална точност и прозрачност в съдийските решения, особено на най-големия футболен форум в света.

Ако предложението бъде одобрено, Мондиал 2026 ще се превърне в първото световно първенство, на което ВАР ще следи и за правилността на отсъжданията при ъгловите удари. Очаква се темата да бъде обсъдена на предстоящите заседания на ФИФА.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    В такъв случай страничните рефери са излишни.Те и без това вече не следят за засадите или ги маркират прекалено късно за да може през това време някой играч да се контузи при екстремна ситуация за да предотврати гол или такова положение.
    ФИФА трябва да сложи и микрофони на играчите за да следи разговорите

    16:47 05.12.2025

  • 2 Гюнтер

    1 0 Отговор
    Заради залозите ще започнат да следят и дали има греда или няма

    17:22 05.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ