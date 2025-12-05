ФИФА планира революция: ВАР ще следи и корнерите

Световната футболна централа ФИФА обмисля да разшири обхвата на видеоасистент-рефера (ВАР), като включи и спорните ситуации при ъгловите удари на предстоящото Световно първенство през 2026 година, което ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико.

Нововъведението цели да повиши справедливостта на терена, като предостави възможност за преразглеждане на решенията при корнерите – един от най-честите източници на напрежение и спорове по време на мачовете.

Според ръководителя на съдийската комисия към ФИФА, легендарния Пиерлуиджи Колина, интегрирането на ВАР при ъгловите удари няма да доведе до излишно забавяне на играта.

„Времето, което се отделя за подготовка на корнер – обикновено между 10 и 15 секунди, докато защитниците и нападателите заемат позиции – е напълно достатъчно за проверка на спорни ситуации. Ако има грешка при отсъждането на ъглов удар, всички ще разполагат с ясни доказателства още преди подновяването на играта. Не бива да си затваряме очите и да се надяваме, че нищо нередно няма да се случи при изпълнението на корнер“, категоричен е Колина.

Тази иновация е част от стремежа на ФИФА да гарантира максимална точност и прозрачност в съдийските решения, особено на най-големия футболен форум в света.

Ако предложението бъде одобрено, Мондиал 2026 ще се превърне в първото световно първенство, на което ВАР ще следи и за правилността на отсъжданията при ъгловите удари. Очаква се темата да бъде обсъдена на предстоящите заседания на ФИФА.