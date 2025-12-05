Новини
ФИФА отличи Доналд Тръмп с първата в историята си „Награда за мир“

5 Декември, 2025 19:44

Това стана по време на церемонията по тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026

ФИФА отличи Доналд Тръмп с първата в историята си „Награда за мир“ - 1
Снимка: YouTube - FIFA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Впечатляващ момент беляза церемонията по тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026 – ФИФА обяви учредяването на уникалната „Награда за мир“, като първият ѝ носител стана не друг, а президентът на САЩ - Доналд Тръмп.

В присъствието на редица световни лидери и спортни величия, президентът на ФИФА Джани Инфантино лично връчи на Тръмп специален медал и сертификат. С тази престижна награда световната футболна централа цели да отличава личности, които с действията и отдадеността си допринасят за мира и развитието на футболната игра по цял свят.

„Светът има нужда от надежда, сплотеност и по-добро бъдеще. Доналд Тръмп е пример за лидер, който се стреми към мир и хармония. Вярвам, че неговите усилия ще вдъхновят милиони по време на Мондиал 2026“, заяви Инфантино по време на церемонията.

Той подчерта, че футболът е мост между народите и изрази увереност, че Тръмп ще продължи да работи за един по-спокоен свят. В своето слово Доналд Тръмп прие отличието с благодарност и подчерта значимостта на мира в съвременния свят.

„За мен е огромна чест да получа тази награда. Мирът е най-голямата отговорност на всеки лидер. Работим усилено, за да предотвратим конфликти и да създадем по-сигурно бъдеще за всички. Благодаря на семейството си, на Мелания, както и на всички, които подкрепят каузата за единство и разбирателство“, сподели Тръмп.

Той обърна внимание и на предстоящото Световно първенство, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, като изрази увереност, че събитието ще обедини хората и ще покаже силата на спорта да променя света към по-добро.

С учредяването на „Наградата за мир“ ФИФА изпраща силно послание за значението на толерантността, сътрудничеството и взаимното уважение – ценности, които футболът отстоява вече повече от век.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:50 05.12.2025

  • 2 Направо е смешен

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #8

    19:51 05.12.2025

  • 3 Хипотетично

    0 0 Отговор
    ФИФА най-добър футболист, първа и единствена в историята награда за мир - награда за най-ефективен симулант.

    19:52 05.12.2025

  • 4 Свобода за невинния

    1 1 Отговор
    шофьор на камион, блъснат от някаква Саяна. Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:52 05.12.2025

  • 5 Национален протест срещу

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:53 05.12.2025

  • 6 Кариера

    1 1 Отговор
    Като някаква Саяна порасне, ще стане пътен експерт.

    19:53 05.12.2025

  • 7 Кротко си лежи в Бояна

    1 1 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:54 05.12.2025

  • 8 Саяна

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Направо е смешен":

    Това са фирмени млечни произведения, поне се поограмоти, щом нямаш нито съвест , нито малко чувство за емпатия.

    Коментиран от #10

    19:54 05.12.2025

  • 9 Спрете да давате трибуна на

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:54 05.12.2025

  • 10 Теб те възбужда

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Саяна":

    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:56 05.12.2025

  • 11 Свобода за невинния

    1 0 Отговор
    шофьор на камион, блъснат от някаква Саяна. Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:56 05.12.2025

  • 12 Така де

    0 0 Отговор
    По добре да бяха наградили направо Путин.

    19:57 05.12.2025

