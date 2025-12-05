ФИФА отличи Доналд Тръмп с първата в историята си „Награда за мир“

Впечатляващ момент беляза церемонията по тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026 – ФИФА обяви учредяването на уникалната „Награда за мир“, като първият ѝ носител стана не друг, а президентът на САЩ - Доналд Тръмп.

В присъствието на редица световни лидери и спортни величия, президентът на ФИФА Джани Инфантино лично връчи на Тръмп специален медал и сертификат. С тази престижна награда световната футболна централа цели да отличава личности, които с действията и отдадеността си допринасят за мира и развитието на футболната игра по цял свят.

„Светът има нужда от надежда, сплотеност и по-добро бъдеще. Доналд Тръмп е пример за лидер, който се стреми към мир и хармония. Вярвам, че неговите усилия ще вдъхновят милиони по време на Мондиал 2026“, заяви Инфантино по време на церемонията.

Той подчерта, че футболът е мост между народите и изрази увереност, че Тръмп ще продължи да работи за един по-спокоен свят. В своето слово Доналд Тръмп прие отличието с благодарност и подчерта значимостта на мира в съвременния свят.

„За мен е огромна чест да получа тази награда. Мирът е най-голямата отговорност на всеки лидер. Работим усилено, за да предотвратим конфликти и да създадем по-сигурно бъдеще за всички. Благодаря на семейството си, на Мелания, както и на всички, които подкрепят каузата за единство и разбирателство“, сподели Тръмп.

Той обърна внимание и на предстоящото Световно първенство, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, като изрази увереност, че събитието ще обедини хората и ще покаже силата на спорта да променя света към по-добро.

С учредяването на „Наградата за мир“ ФИФА изпраща силно послание за значението на толерантността, сътрудничеството и взаимното уважение – ценности, които футболът отстоява вече повече от век.