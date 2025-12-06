Серхио Рамос продължава да се предлага на Милан

Серхио Рамос изглежда решен да напише още една глава от европейската си футболна история, като вече има конкретна дестинация в ума си. Договорът на 39-годишния защитник с мексиканския Монтерей изтича на 31 декември, а от 1 януари той официално става свободен агент.

С наближаването на тази дата Рамос и неговият екип са ускорили действията зад кулисите. Желанието му е ясно - да се върне на европейската сцена и отново да усети нощите на Шампионската лига преди да окачи бутоните. А още по-силно го привлича идеята да се събере с бивш съотборник от Реал Мадрид – Лука Модрич, с когото изживяха 16 трофейни години в клуба.

Според “Tuttosport” испанецът лично се е предложил на Милан. Желанието му е не само да се завърне в Европа, но и да заиграе отново редом до Модрич, който на 40 продължава да блести в Серия А. Евентуална среща между двамата в Милано би възродила едно от най-емблематичните партньорства на модерния футбол.

Рамос напусна Европа през 2024 г., преминавайки в Мексико след престои в Реал Мадрид и ПСЖ. Участва и на Световното клубно първенство, но магията на големия европейски футбол очевидно отново го привлича.