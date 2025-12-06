Новини
Спорт »
Световен футбол »
Серхио Рамос продължава да се предлага на Милан

Серхио Рамос продължава да се предлага на Милан

6 Декември, 2025 13:52 282 0

  • рамос-
  • модрич-
  • милан

Легендарният защитник иска още един последен танц на най-високо ниво

Серхио Рамос продължава да се предлага на Милан - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Серхио Рамос изглежда решен да напише още една глава от европейската си футболна история, като вече има конкретна дестинация в ума си. Договорът на 39-годишния защитник с мексиканския Монтерей изтича на 31 декември, а от 1 януари той официално става свободен агент.

С наближаването на тази дата Рамос и неговият екип са ускорили действията зад кулисите. Желанието му е ясно - да се върне на европейската сцена и отново да усети нощите на Шампионската лига преди да окачи бутоните. А още по-силно го привлича идеята да се събере с бивш съотборник от Реал Мадрид – Лука Модрич, с когото изживяха 16 трофейни години в клуба.

Според “Tuttosport” испанецът лично се е предложил на Милан. Желанието му е не само да се завърне в Европа, но и да заиграе отново редом до Модрич, който на 40 продължава да блести в Серия А. Евентуална среща между двамата в Милано би възродила едно от най-емблематичните партньорства на модерния футбол.

Рамос напусна Европа през 2024 г., преминавайки в Мексико след престои в Реал Мадрид и ПСЖ. Участва и на Световното клубно първенство, но магията на големия европейски футбол очевидно отново го привлича.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ