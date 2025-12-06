Новини
Олимпийският огън пламна в Рим

6 Декември, 2025 18:07 458 0

Ще пропътува 12 000 км и 300 града за 63 дни

Олимпийският огън пламна в Рим - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Щафетата с олимпийския огън за зимните игри в Милано и Кортина стартира в Рим днес сутринта. Първият от 10 001 души, които ще носят огъня до церемонията по откриване на Игрите на 6 февруари, бе плувецът Грегорио Палтриниери, предаде АФП и БТА.

Палтриниери е олимпийски шампион от 2016-а в плуването свободен стил на 1500 м. Той пое огъня тази сутрин от Стадио дей Марми в подножието на Олимпийския стадион в италианската столица. Плувецът пробяга 200 метра и запали факлата на друга бегачка - бившата фехтовачка Елиза Ди Франчиска. Двукратната олимпийска шампионка в рапирата предаде после огъня на олимпийския шампион в скока на височина от 2021 Джанмарко Тамбери.

Щафетата трябва да премине през най-известните места на Рим - площада Сан Пиетро, Пантеона, Имперските форуми и Колизеума, като огънят трябва да пристигне тази вечер на Пиаца деи Пополо.

Олимпийският огън ще бъде носен от спортисти, артисти и обикновени хора, като ще премине 12 000 километра за 63 дни и ще обиколи 300 градове в Италия, след които Сиена, Агридженте, Помпей, Флоренция, Венеция и Комо, преди да пристигне в Милано на 5 февруари в навечерието на церемонията по откриването на стадион "Сан Сиро".

Това са четвъртите Олимпийски игри, които се организират в Италия, след Рим през 1960, Кортина д'Ампецо през 1956 и Торино през 2006, като спортът се завръща в Алпите.


