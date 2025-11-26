Олимпийският огън за Милано-Кортина 2026 пламна в Древна Олимпия

В сърцето на антична Гърция, под сянката на вековни маслинови дървета, бе даден стартът на едно от най-значимите събития в света на спорта – запалването на олимпийския огън за предстоящите Зимни игри в Милано и Кортина д’Ампецо през 2026 година.

Тържествената церемония, която поради капризите на времето се проведе на закрито, събра погледите на целия свят към Древна Олимпия – люлката на олимпийския дух. В ролята на върховна жрица, харизматичната гръцка актриса Мери Мина, с изящество и традиция, предаде свещения пламък на първия факлоносец – Петрос Гайдацис, носител на бронзов медал от Олимпиадата в Париж 2024 в гребането.

Следващите седем дни огънят ще премине през ръцете на около 450 факлоносци, които ще го понесат през живописните кътчета на Гърция. Кулминацията ще бъде на 4 декември в Атина, където символът на олимпийското единство ще бъде предаден на италианските организатори. Оттам започва ново, едномесечно пътешествие из Италия, което ще обхване не само континенталната част, но и островите Сардиния и Сицилия, както и емблематичната Кортина д’Ампецо – домакин на част от състезанията.

Финалната спирка на огъня ще бъде Милано, където на 6 февруари 2026 г. ще бъде даден официалният старт на зимните олимпийски игри.

Сред специалните гости на церемонията бе и президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, за която това бе първо участие в подобно събитие.

В своето вдъхновяващо слово тя подчерта: „Пламъкът, който днес разпалихме, носи в себе си не само амбициите на спортистите, но и мечтите на всички, които вярват в силата на спорта да обединява и вдъхновява. В свят, раздиран от разделения, олимпийските игри са символ на надежда и мир. Нашата мисия е да осигурим, че атлети от всички краища на планетата ще се съберат, за да вдъхновят милиони.“