Олимпийският огън ще бъде запален в музей заради буря

За първи път в историята на Олимпийските игри, свещеният огън ще бъде запален не под открито небе, а в стените на музей. Причината – разразилата се буря и предупрежденията за опасен циклон, който връхлита Гърция с проливни дъждове и градушки.

Обикновено церемонията по запалването на олимпийския огън се провежда пред величествения храм на богинята Хера в древна Олимпия, където слънчевите лъчи и специално огледало създават първата искра. Този път обаче, заради неблагоприятните метеорологични условия, организаторите от Гръцкия олимпийски комитет взеха безпрецедентното решение ритуалът да се състои в Археологическия музей на Пелопонес. Мярката цели да гарантира сигурността на всички участници и да съхрани тържествената атмосфера на събитието.

Огънят, символ на мира и единството, ще поеме по своя път към Зимните олимпийски игри в Италия, въпреки капризите на времето.

Междувременно синоптиците алармират за нов мощен циклон, който ще донесе интензивни валежи и опасност от наводнения в следващите четири дни. Гражданска защита на Гърция отправи спешни предупреждения към жителите на Йонийските острови, включително Корфу, който наскоро пострада от наводнения. Под заплаха са и островите в Егейско море, както и северните части на страната.

Властите наложиха забрана за излизане на малки плавателни съдове в открито море, а пътната полиция препоръчва пътувания само при крайна необходимост и с напълно изправни автомобили.

Гърция е нащрек, а светът следи с интерес как олимпийският огън ще продължи своя път, въпреки предизвикателствата на природата.